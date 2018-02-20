AKP-MHP ittifakının adı belli oldu

AK Parti ve MHP'nin 2019'daki seçimlerde yapmayı planladığı ittifakın ismi 'Cumhur' oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MHP ile 2019'da gerçekleştirilmesi planlanan seçimde yapacağı ittifakın adını 'Cumhur' olarak açıkladı.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada “Genel Başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. İttifakın adına 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz” ifadesini kullandı.

'İDAM İÇİN CHP'NİN DESTEĞİ LAZIM'

Erdoğan, çocuğa yönelik cinsel istismara yönelik idam cezası tartışmaları için de "Şu anda mevcut yasalar içinde idam yok ve böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için ana muhalefetin de buna destek vermesi gerekir" dedi.

ZİNA DÜZENLEMESİ

Erdoğan, sözlerinin devamında da şunları söyledi:

"Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım."