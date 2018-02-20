AKP-MHP ittifakının oy oranını açıkladı

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, AK Parti ile MHP'nin ittifakının ortaya çıkardığı tabloyu formülize etti: İki parti, tek taban.

AK Parti ve MHP kurmayları, ittifaka son şekillerini verdi ve 26 maddelik kanun teklifi 21 Şubat'ta TBMM'ye sunulacak. İttifaka ilişkin yapılan açıklamalara göre, ittifak yerel seçimi kapsamıyor. İki partinin ittifakı, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçilirken devrede olacak.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, iki partinin ittifak çabasının tabanlarındaki yansımalarını ve yeni sistemde ittifakların neden önemli olduğunu değerlendirdi.

"Yeni sistem ve iktidar blokunun gündeme getirdiği ittifak arayışları ve yasal düzenlemeler, partilerin tabanları ya da aldıkları oy ne olursa olsun, yüzde 50+1 nedeniyle hepsini önemli kılıyor." diyerek sözlerine başlayan Uslu, "16 Nisan 2017'deki referandumda, 750 bin oy bir dönemi kapatıp başka bir dönemi açtı. O yüzden de, partilerin siyasal sistemde etkili olabilmesi için, yüzde 30 — 40 gibi oy oranlarına sahip olması şart değil." ifadelerini kullandı.

'ABDULLAH GÜL TEK BAŞINA ADAY OLMAZ'

Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik spekülasyonlara da değinen Uslu, "Abdullah Gül'ün tek başına aday olarak çıkacağını sanmıyorum. Yüzde 1 oy oranı olan bir partinin adayı olarak yüzde 51.5'lik bir bloku yenmeye çalışırsanız, bu çok rasyonel bir politik tavır olmayacaktır. Herhangi bir aday için doğru olan, yüzde 48.5'lik kesimin adayı olmasıdır." diye konuştu.

'AK PARTİ İLE MHP KOALİSYONU SUNİ DEĞİL'

AK Parti ile MHP'nin ittifakının partilerin tabanlarında bulduğu karşılığı değerlendiren Uslu, dikkat çeken tespitler yaptı. "Sosyolojik olarak birbirine yakın olan iki tabanının yakınlaşması, girdiği testlerden güçlenerek çıktı. 15 Temmuz sonrasındaki gelişmeler, 16 Nisan'daki referandum işbirliği ve netice alması, sonraki gelişmelerde iki partinin birbirini destekliyor olması ve tabanların bundan keyif almaya başlaması, önceki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile bu seçimlerdeki ittifakı farklılaştırıyor." diyen ANAR Genel Müdürü, "AK Parti ile MHP koalisyonunun suni bir koalisyon olduğunu söyleyemeyiz. Organik ve doğal bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

'MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR DİL…'

İki partinin tabanının koalisyona ayak uydurması için konjonktürün oluştuğunu da ifade eden Uslu, "Milliyetçi ve muhafazakar dil, gündemi gün geçtikçe daha fazla domine ediyor. Anadolu'da iki partinin tabanını ayırt etmek zor. Sadece sahillerdeki MHP'liler, AK Parti'lilere benzemezdi ama zaten onlar da İYİ Parti'ye geçiş yaptı. AK Parti tabanına benzeyen MHP'liler, MHP'de kaldı." dedi.

'UZUN VADEDE İKİ PARTİYE GEREK KALMAYABİLİR'

ANAR Genel Müdürü, iki partinin tabanının yakınlaşmasını "İki parti, tek taban" diyerek formülize ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti ile MHP tabanları ideolojik olarak da birbirine yaklaştı. Olayları değerlendirmeleri, yaklaşımları da yakınlaştı. Bu durum bir süre sonra, iki parti tek taban şekline dönüşür. Uzun vadede ise, iki partiye de gerek kalmayabilir. Onun için bir süre daha yol arkadaşlığına ihtiyaç var."

'MHP İLE İYİ PARTİ'NİN BARAJ SORUNU YOK DEMEK YANLIŞ'

Uslu, sözlerini noktalarken, MHP'nin, İYİ Parti'nin baraj sorunu olmadığını söylemenin yanlış olacağını belirtti ve gelecekteki gelişmelerin partilerin baraj sorununa ilişkin kaderinde belirleyici olacağını ifade etti. İbrahim Uslu, AK Parti'yle MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapacağı ittifakın oy oranını ise yüzde 52 olarak açıkladı.