AKP, Muş'taki seçim sonuçlarına itiraz etti

AKP Muş İl Başkanlığı, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP'den Mehmet Emin Şimşek ile HDP'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık ve Şevin Coşkun milletvekili seçildi. İkinci milletvekilliğini küçük bir oy farkıyla HDP'ye kaptıran AKP, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 6 bin 288 oy ile maddi hata olduğu gerekçesiyle bazı sandık tutanakları için itirazda bulundu. DHA

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