AKP’nin 71 ilde oyu azaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun öncelikli başlıklarından biri 24 Haziran seçim sonuçlarıydı.

Toplantıda AKP seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın hazırladığı rapor detaylı bir şekilde değerlendirildi. CNN Türk’ün aktardığı rapora göre, Cumhurbaşkanı 2014 seçimlerine göre 58 ilde oylarını artırırken, 23 ilde oy kaybı yaşadı. AKP ise 1 Kasım 2015 seçimlerine göre, 10 ilde oyunu arttırırken 71 ilde oyları azaldı.

Sadece 10 ilde artış var

1 Kasım 2015 seçimlerine göre ise AKP 10 ilde oyunu arttırırken, 71 ilde oyların azaldığı belirlendi. AKP’nin oyunun arttığı 10 il; Edirne, Tunceli, Kars, Ağrı, Mardin, Bitlis, Van, Şırnak, Hakkâri ve Siirt. En çok oy artışı yaşanan il ise yüzde 5,31’lik fark ile Hakkâri. Türkiye genelinde ise AKP 64, HDP 11 ve CHP ise 6 ilde en çok oy alan parti oldu.