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AKP’nin '9 günlük tatil' önerisi Meclis'te tartışma çıkardı

22 Aralık 2017, Cuma 17:03
AKP'nin kabul edilen grup önerisine göre Meclis, 9 Ocak 2018'e kadar çalışmalarına ara verecek.

TBMM Genel Kurulunda, AKP'nin Genel Kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AKP, Danışma Kurulu'nun toplanamaması nedeniyle Genel Kurulun çalışmasına dair grup önerisini, Genel Kurul gündemine getirdi.

Kabul edilen öneriye göre, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verilen gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul çalışmalarına 9 Ocak 2018'e kadar ara verecek. 

Görüşmelerin tamamlanmaması durumunda Genel Kurul, çalışmalarına yarın da devam ettikten sonra ara verecek. 

CHP'DEN YETERLİ SAYI YOK İTİRAZI

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oylama sonrasında Genel Kurul salonunda yeterli sayının olmadığını savundu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise yeniden oylama yaparak, katip üyelerden sayım yapmasını istedi. 

Kahraman, sayının yeterli olduğunu ve AKP Grup önerisinin kabul edildiğini açıkladı. 

Bunun üzerine Özel, sayıların toplantı yeter sayısının altında olduğunun tutanağa geçirildiğini ve yapılan işlemin anayasaya aykırı olduğunu savundu. 

Yerinden söz alan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İki muhalefet partili arkadaşlarımız diyorlar ki 'Meclisi tatil etmeyelim.' Eyvallah, biz de buna tamam diyoruz. 4 siyasi parti grup başkan vekilleri Danışma Kurulu yapalım, bizim buradaki son cümleyi çıkaralım" dedi.

Bunun üzerine Kahraman, birleşime ara verdi. 

Aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın ara verme kararını ortadan kaldırıp çalışma kararı alacak bir grup önerisini önerdiğini ve kendilerinin buna ilişkin önlerine getirilen metni imzaladığını söyledi. 

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise çalışma gün ve saatine ilişkin alınan bir kararın kaldırılması için Danışma Kurulu kararı alınması gerektiğini söylediklerini anımsatarak, siyasi partiler arasında mutabakatın sağlanamadığını bundan dolayı 2018 yılı bütçe görüşmeleri ve ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gensorunun gündeme alınıp alınmamasını görüşeceklerini söyledi. 

Konuşmaların ardından Genel Kurulda, 2018 yılı bütçe görüşmelerine geçildi.

AA

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