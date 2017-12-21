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AKP'nin ittifak planı belli oldu

21 Aralık 2017, Perşembe 11:05
AKP'nin hazırladığı uyum paketlerinde seçimle ilgili 6-7 yasada değişiklik yapılacak. Buna göre baraj düşmeyecek, daraltılmış bölge sistemine geçilecek.

AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'cumhur ittifakı'nı da kapsayan uyum paketleri üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. AKP kurmaylarından edinilen bilgiye göre, yerel seçimle ilgili ilk paket ocak ayı sonuna doğru Meclis'e sunulacak.

Anayasa'ya göre, seçimlere 1 yıldan az kala yapılan değişiklikler o seçimde uygulanamıyor. 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için bu kural işletilmeyecek. Bu nedenle söz konusu seçimlerde uygulanacak uyum değişiklikleri için acele edilmiyor. Bu paketin bahar aylarında tartışmaya açılması bekleniyor.

'ADAM GİBİ İTTİFAK YAPILMASINA İMKÂN SAĞLANMALI'

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre AKP kurmayları, 6-7 yasada değişiklik öngörülen ikinci uyum paketinde, MHP lideri Bahçeli'nin dile getirdiği ittifak düzenlemesinin yer alabileceği mesajını verdi. Geçmişte partiler arasında ittifaklar yapıldığına işaret eden, bugün de fiilen bu imkânın bulunduğunu belirten kurmaylar, "Yasal altyapısı hazırlanarak ‘adam gibi' ittifak yapılmasına imkân sağlanmalı" dedi.

Bahçeli'nin ittifakla ilgili işaret ettiği partilere ayrı ayrı mühür vurulması gibi konuların teknik düzenlemeler olduğu ve bunlar üzerinde uzlaşılabileceği ifade ediliyor.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BAŞINDAN YARA ALIR'

Habere göre AKP, MHP'nin gündeme getirdiği seçim barajının düşürülmesi önerisine sıcak bakmıyor. AKP kurmaylarında bu konuda öne çıkan eğilim şöyle:

 

"Seçimlerde yüzde 10 ülke barajı, 1980 öncesi Meclis'te kaos yaratan parçalı tabloya karşı getirilmiş. Doğrudur, 12 Eylül rejiminin ürünüdür. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulaması yapılacak. Sistemin başarısı için güçlü bir Meclis bloku gerekli olacaktır. Barajın temsilde adaleti engellediği görüşü doğru değil. Şu anda Meclis'e, yüzde 97 temsil ile temel siyasi görüşler yansıyor. Her toplumsal grup temsil edilecek diye, yasa yapamayan, bir araya gelemeyen bir Meclis oluşursa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başından yara alır. O nedenle barajın kalması sistemin sağlığı açısından da gerekli olacaktır."

AKP kurmayları, dar bölgeye MHP karşı çıktığı için 5 ya da 7'şer milletvekilinin seçileceği daraltılmış bölge sisteminin getirilebileceğine işaret ediyor. Dar ya da daraltılmış bölge sistemlerinin birbirlerine göre hem avantajının hem dezavantajları bulunduğuna dikkat çeken AKP kurmayları, bu alternatiflerin tartışmaya açılacağını söyledi. 2019'un haziran ya da temmuz ayına kadar yasalaşma sürecinin tamamlanabileceği dile getiriliyor.

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  • HÜSEYİN İLHAN

    21.12.2017 13:30:56

    Beşeri olarak ne ittifak ederse etsinleer,şehitleri satanların,masum ve mazlumları iftiralarla hapislere tıkanların aldıkları YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ dahi kurtaramıyacaktıır.

  • demir can

    21.12.2017 12:21:24

    bu milletvekilleri ne iş yapar acaba .bence 200mvekili kişi yeter bu ülkeye

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