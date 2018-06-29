AKP'nin kongre tarihi belli oldu

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "18 Ağustos Cumartesi günü kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı." dedi.

Cumhurbaşkanı yemini Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yemini, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak." diye konuştu. Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki hafta muhtemelen yani yemin töreninden önce kanun hükmünde kararname yayınlanacak ve ondan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı kendi kararnamesini, yani sistemin devreye girmesiyle birlikte 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak." AA

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