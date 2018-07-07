AKP'nin Meclis Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, adaylığına ilk olarak "Vatana millete hayırlı olsun. İlk turda sonuçlanır mı bilmem" yorumunu yaptı.

AKP, TBMM Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı gösterdi. İktidar partisi bugün saat 16.30’da 27. Dönem TBMM Başkanlığı adayını TBMM Genel Sekterliği’ne bildirecek.

Yıldırım, adaylığa gösterilmesini Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" diyerek yorumladı.

Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

AKP'nin 24 Haziran'daki ittifak ortağı MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde bir aday göstermeyeceğini, Cumhur İttifakı'ndaki ortağının adayına destek vereceğini açıklamıştı.

'SONRAKİ GÖREVİMİ NEREDEN BİLEYİM' DEMİŞTİ

Binali Yıldırım, bugün "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor" demişti.

"Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim" karşılığını vermişti.