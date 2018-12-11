AKP Sözcüsü Çelik: Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz

AKP Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın saat 16.00'da bir araya gelecek." bilgisini paylaştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, "(Fransa'daki gösteriler) Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Biz, vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız."

CHP ile ilgili eleştirilerde bulunan Çelik, "Her kim ki 15 Temmuz'dakine darbe girişimi dedikten sonra 20 Temmuz'a 'darbe' diyorsa esasında 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyor demektir. Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa ne zaman bir vesayet mekanizması söz konusu olsa bunun en büyük hamisi olarak CHP, enerjisini buraya seferber etmeye, akıtmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"MİT Başkanı Fidan'ın resmi bir sunumu söz konusu değildir"

Çelik, "ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 35-40 bin kişiyi eğitmesiyle ilgili haberler konusunda büyük bir hassasiyetimiz olduğunu duyurmak isterim. Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir." diye konuştu.

Öte yandan Çelik, "(MİT Başkanı Fidan) Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir." dedi.

'KENDİ YAYIN KURULUŞLARININ VANDALİZMLE KARŞI KARŞIYA MI OLMALARINI İSTİYORLAR?'

FOX Tv Sunucusu Fatih Portakal'ın haber bülteninde kullandığı ifadeleri kendisine sorulan Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİR İDDİASI OLMAYAN GENEL BAŞKANIN KONUŞMASI'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te yaptığı konuşmasında "Bu bütçe darbe bütçesidir" ifadesine ilişkin Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması, bir ülkenin meselelerine nasıl vakıf olunmaz, ülke meselelerinden nasıl uzak bir yaklaşımda olunur bunun tipik örneği. Ne rakamlar, ne argümanlar ne de pozisyonlar açısından haklı bir yere oturmayan bir konuşma. Bunu Türkiye'yi yönetmek gibi iddiası ve arayışı olmayan bir genel başkanın konuşması olarak değerlendiriyorum" dedi.