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AKP Sözcüsü Çelik'ten ''af'' ve ''yerel seçim'' açıklaması

29 Ağustos 2018, Çarşamba 18:49
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat saat sürdü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 

"Gündemimizde yok"

Çelik, af tartışmalarına ilişkin, "Bizim gündemimizde yok. Daha önceki pozisyonumuzda bir değişiklik yok." dedi. 

"Yerel seçimleri gündemimize almış bulunuyoruz"

Ömer Çelik, "Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı olacak mı?" şeklindeki soruya Çelik, "Yerel seçimde 'böyle bir şey olur olmaz' gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok. Daha onlara vakit var." yanıtını verdi.

Macron'a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Çelik,  "Sayın Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük olarak sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu. 

Cumartesi anneleriyle ilgili de konuşan Çelik, "Berfo Annenin acısı, diğer annelerin acıları, evlatlarıyla ilgili duyduğu hasret başımızın üzerindedir. Bu acıya, hürmetimiz çok büyüktür ve boynumuz kıldan incedir. Kapılarımız, her zaman kendilerine açıktır. Ama 2010'dan sonra buranın giderek bir terör propagandasının zemini haline gelmesi, annelerin acısı üzerinden belli grupların burayı bir terör propaganda merkezine dönüştürmesi karşısında ortaya çıkan tedbirleri almak zorunlu olmuştur." dedi.

AA

Etiketler: ömer çelik, akp, af, yerel seçim
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