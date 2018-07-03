AKP sözcüsü Ünal'dan yerel seçim ve basın özgürlüğü açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, martta yapılması planlanan yerel seçimlerin erkene çekileceği iddialarıyla ilgili konuştu ve bu tartışmayı doğru bulmadıklarını belirtti. Ünal, "Gündemimizde erken seçim yok" dedi.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen Türkiye'de oluşturulmak istenen kaygı, endişe gibi konularda bir tavır ortaya koymuş, yeniden erken seçim çalışmaları tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin birinci önceliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesidir. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Türkiye yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye güvenle önüne bakıyor. Güvenlik, kadınlarımız, çocuklarımız, sınır güvenliği gibi çok önemli gündem konuları var. Yeniden erken seçim tartışmasının getirilmesini doğru bulmuyoruz. Gündemimizde bir tartışma söz konusu değil.

Cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemeler birinci önceliğimiz olacak. Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak.

Hayvan hakları konusunda Meclis'te çalışma yapılacak."

'Basın ve İfade Özgürlüğüne yönelik açıktan tehdide rıza göstermeyiz'

"Sayın Devlet Bahçeli bir siyasetçi olarak sosyal medyadan paylaştığı mesajında bunların kendi siyasi düşünceleri olduğunu ifade etti. Bahçeli, siyasi nezaketiyle hiçbir zaman 'Şu konu şöyle olmalıdır' demedi. Çakıcı konusunda biz de şunu söyledik: Öncelikli olarak tehditlerin kabul edilemez olduğunu, ifadelerin Çakıcı'ya ait olup olmadığının araştırılması gerektiğini… Bazı basın mensuplarına yönelik tehditlerin araştırılması gerektiğini, böyle bir şey varsa da yargının üzerine düşeceğini ifade ettik. Biz ifade özgürlüğü konusunda son derece hassas olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz, basın ve ifade özgürlüğünün şiddete, teröre, terör örgütünün desteklenmesine de kapı açamayacağını ifade ediyoruz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdide AK Parti rıza göstermez."

TBMM Başkanlığı seçimleri

Her siyasi parti kendi grubu ile adayını gösterecektir. Biz de adayımızı belirleme konusunda çalışıyoruz. Vekiller yemin ettikten sonra Meclis grubumuzu toplayarak istişare edeceğiz. Bu istişare konusunda kamuoyu ile bunu paylaşacağız.