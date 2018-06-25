AKP Sözcüsü Ünal: İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, yaptığı açıklamada, "Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamasına değinen Ünal, "Cumhurbaşkanımız hem belediye başkanlığı hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde her zaman kucağını açtı, elini uzattı ama takdir edersiniz ki sıkılı yumrukla tokalaşamazsınız." dedi.

"Bu seçimin sonuçlarıyla ilgili rapor hazırlayacağız"

AKP Sözcüsü Ünal, seçim sonrası yapacaklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu seçimin sonuçlarıyla ilgili oturacağız, kampanya ile ilgili Genel Başkanımıza bir rapor hazırlayacağız. Seçmen bize ne dedi? Hangi mesajları verdi? Diğer siyasi partilerin pozisyonuna dair çok ciddi çalışmalar yapacağız ve bunun sonucunda da kendi pozisyonumuzu belirleyeceğiz."