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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

AKP Sözcüsü: Yüzde 60'ın üzerinde oy öngörüyoruz

26 Mart 2018, Pazartesi 13:49
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 2019 seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cumhur İttifakıyla birlikte yüksek oy oranları göreceğiz' açıklamasıyla ilgili, "2019'da yüzde 60'ın üzerinde oy oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Varna'da yapılacak AB zirvesine de değinen Ünal, "Türkiye kapıda bekletilecek bir ülke değil" dedi.

Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AKP'li Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Bizim AB ile ilgili herhangi bir şekilde geri adımımızın söz konusu olmadığını defalarca ifade ettik. Karşılıklı olarak verilen sözlerin yerine getirilmesi, süreç takibi ve bizim dile getirdiğimiz bazı husular var. Verilen sözlerin yerine getirilmesine kadar bugün birçok konu yerine getirilecek. AB'nin şunu görmesi gerekiyor, Türkiye bölgede 4 terör örgütü ile mücadele ediyor. Suriye'den kaynaklanan mülteci sorununa ilişkin oluşturulan geri kabul anlaşmasına Türkiye riayet ediyor.

Vize muafiyetine yönelik görüşmeler yapılmış, talep listesi iletilmişti. Biz bunu yerine getirdik. Bu talepleri yerine getirmemize rağmen AB sürekli olarak, vize muafiyeti ve geri kabul ile ilgili sanki 3 milyon euro Türkiye'ye veriliyormuş gibi hava oluşturuluyor. Türkiye kendisi almıyor. Mültecilere dönük, planlı, bütçelendirilmiş bir süreç dahilinde bu para harcamalarda kullanılıyor.

Bir ülkenin terörle mücadelesine dönük siz bir takım yaptırımlardan bahsediyorsunuz. İnsanların iradesinin korunması için yapılır terörle mücadele. Bu özgürlük mücadelesidir. Terörle mücadelenin bir sonucu olarak bölgede yaşayan insanlar günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar.

'2019 ÇOK KRİTİK BİR TARİH'

1919'dan 2019'a yüz yıl. Biz çok kritik bir tarih olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte yüksek oy oranları göreceğiz demesi, toplumda bunun karşılığını Cumhurbaşkanımız görüyor. Biz 2019'da yüzde 60'ın üzerinde bir oy oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz.

8 seçim kaybetmiş, elinde bugüne kadar kamuoyu araştırmaları ve veriler, genel siyaset, bütün bunlara baktığımızda ana muhalefet partisi ciddi anlamda kan kaybediyor. Ana muhalefetin ciddi kan kaybetmesinin yanı sıra söylemsizliği de hayalden ibaret kalıyor.

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