AKP Sözcüsünden 'racon' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Ünal'dan 'racon' açıklaması geldi. Ünal, "Sosyal medyalarda, gazetelerde, televizyonlarda, öyle televizyon yorumcuları, öyle sosyal medya fenomenleri ortaya çıktı ki, AK Parti sözcüsü gibi konuşuyor. Bir gazetecinin AK Parti ile ilgili konuşması başka, AK Parti adına konuşması başka bir şeydir. "Talimat vermek" ifadesinden tutun da "Siz gününüzü göreceksiniz" diyorsanız, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti buna izin vermez. Bu konuşmayı sayın Cumhurbaşkanımız 2. kez yapıyor. Sert bir şekilde yaptı, net bir şekilde" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Ünal'dan 'racon' açıklaması geldi. Cumhurbaşkanının "racon" çıkışına değinen Ünal, "AK Parti adına konuşan kim varsa onlara söyledi. AK Parti bir siyasi disiplini olan partidir. Bizim genel başkanımız belli,genel başkan yardımcılarımız belli, parti sözcümüz belli. Tarımla ilgili bir konu varsa, Tarım Bakanımız konuşur. Sosyal medyalarda, gazetelerde, televizyonlarda, öyle televizyon yorumcuları, öyle sosyal medya fenomenleri ortaya çıktı ki, AK Parti sözcüsü gibi konuşuyor. Bir gazetecinin AK Parti ile ilgili konuşması başka, AK Parti adına konuşması başka bir şeydir." dedi. "Siz gününüzü göreceksiniz, diyorsanız, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti buna izin vermez." diyen Ünal, "Bu konuşmayı sayın Cumhurbaşkanımız 2. kez yapıyor. Sert bir şekilde yaptı, net bir şekilde. Cumhurbaşkanımız herkesle anladığı dilden konuşur. Birileri racon kesiyorsa, Cumhurbaşkanımız o racon kesenlere kendi dillerinden konuşmuştur. Racon kelimesinden CHP'nin rahatsız olmasını da anlamıyorum. Her şeyin bir raconu vardır denir mesela. Siz halkın kendi liderine nasıl sesleneceğine siz mi karar vereceksiniz. "Reis" denmesinden niye rahatsız oluyorsunuz." diye konuştu. Hürriyet

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