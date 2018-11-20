AKP tabanı muhaliflerden öğreniyor

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, önceki günkü yazısında, AKP tabanının dahi haberleri muhalif kaynaklardan öğrenmeye çabaladığından bahsetti.

“İktidardaki partinin yerel seçimlerde genel seçimlere nazaran bir miktar daha az oy aldığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz” diye yazan Ünal şöyle devam etti: “Son seçimde AK Parti yüzde 42 oy almıştı. Şimdi yerel seçimlerde 42’nin bir miktar altında oy alınması tabiî karşılanacaktır. Ancak oy düşüşünün tabiî sınırların altında gerçekleşmesi, Türkiye’nin siyasetini olduğu kadar sosyolojisini ve psikolojisini de olumsuz etkileyecektir.” Aydın Ünal AKP tabanında haberlerin muhalif kaynaklardan öğrenilmeye çalışıldığını belirterek, “Medya ve sosyal medyadaki yeni düzenin AK Parti’ye faydadan çok risk getirdiğini de artık görmemiz lâzım. AK Parti tabanı dahi haberleri muhalif kaynaklardan öğrenmeye çabalıyor. Neredeyse her ilçede zuhur eden bir ya da birkaç sosyal medya trolü, kanaat oluşturmada, karalamada, tasfiyede, şantajda etkili ve dokunulmaz olabiliyor. Bu da yanlış tercihlere kapı aralıyor” diye yazdı.