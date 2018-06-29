AKP yüzde 7.1'lik oy kaybını tartışıyor

AKP, 24 Haziran'daki seçimlerde 70 ilde yüzde 7.1'lik oy kaybı için ilk değerlendirmeleri yapmaya başladı. AKP'ye sunulan bir raporda ittifak yasasının iktidara değil, muhalefet partilerine yaradığı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, seçmen tercihlerini daha geniş çaplı analiz etmek için yapılmasına karar verilen geniş kapsamlı çalışma dışında, parti yönetiminin yaptığı ilk analizler ve bölgelerden gelen ilk raporlar, partinin 7.1 puan gerilemesi ve 22 milletvekili kaybetmesinin ana başlıklarını ortaya koydu. İlk saptamalara göre, 30 civarındaki ilde, milletvekili listeleri ile ilgili seçmen açısından sıkıntı oldu.

'ADAYLARA MÜLAKAT YAPILMADAN KARAR VERİLDİ'

Özellikle sürenin kısıtlı olması nedeniyle parti yönetimi, adaylarını her zamanki yöntemleri kullanarak tarayamadı. Mülakat yapılmadan hızlı karar verildi ve kişisel referanslar dikkate alındı. Bu durum, en az 30 ilde sıkıntıya neden oldu. 8 milletvekili adayı için haklarında ortaya çıkan iddialar nedeniyle istifa etmeleri gündeme geldi, ikisi istifa etti.

İLLER SIRALANDI

1 Kasım 2015 seçimine kıyasla oy kaybının yüzde 10’un üzerinde olduğu ve büyük bölümünde adaylarla ilgili sorun yaşanan iller, Kırıkkale, Bayburt, Aksaray, Kayseri, Kilis, Konya, Düzce, Ordu, Adıyaman, Sivas, Malatya, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Kütahya, Erzincan, Elazığ, Samsun, Şanlıurfa, Yozgat, Gümüşhane, Iğdır, Hatay, Karaman, Osmaniye, Rize, Bolu, Trabzon ve Gaziantep olarak sıralandı.

'YETERLİ SÖYLEM GELİŞTİRİLMEDİ'

AKP’nin yüzde 30’luk bir kemik oyu bulunduğu, seçim kampanyasında söylem ve dilin bu kemik kitlenin hoşuna gidecek şekilde belirlendiği, partinin icraatlarına ve Türkiye’nin geleceğine yönelik ekonomik vaatlerine göre tercih kullanan seçmene dönük olarak ise yeterli söylem geliştirilemediği ifade edildi.