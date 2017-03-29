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Akşener: 18 madde 2010 referandumunda olsaydı, Milli Savunma Bakanı Adil Öksüz'dü

29 Mart 2017, Çarşamba 22:15
2010'da referandumla kabul edilen anayasa değişikliği konusunda AKP'yi uyardığını savunan Meral Akşener, "Eğer o 2010 anayasası içine 16 Nisan'da oylayacağımız 18 madde de geçmiş olsaydı, sayın Erdoğan da partili Cumhurbaşkanı seçilseydi ve Bakanlar Kurulu atasaydı Adalet Bakanı Zekeriya Öz, Milli Savunma Bakanı da Adil Öksüz olurdu" dedi.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta bir düğün salonunda düzenlenen 'Milli iradenin önemi' konulu bir konferansta konuştu. 2010'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda Kahramanmaraş'tan yüzde 82 'evet' çıktığı belirten Akşener, şunları söyledi:

'HER ŞEY KONTROL ALTINDA DEDİLER'

"2010'da bir anayasa değişikliği yapıldı, yüzde 82 'evet' verdi Kahramanmaraş. İki madde vardı; biri HSYK'nın, diğeri de Anayasa Mahkemesi'nin ele geçirilmesiydi. Diğerleri 12 Eylül ve vesaire. Ben, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en tepesinden aşağısına kadar ne kadar yöneticisi varsa hepsiyle gittim, tek tek konuştum, 'Yapmayın, sivil bir anayasaya, hukuk reformuna ihtiyaç var. Ama toplumun tüm katmanlarıyla konuşularak bunun yapılmasına ihtiyaç var. Siyasi Partiler Yasası değiştirilmeden bunların yapılmasının bir manası yok. Siyasi partiler ve Seçim Yasası'nı değiştirelim, ondan sonra hep beraber bir sivil anayasa yapalım.' Bana en tepedekiler 'Üzülme, her şey kontrol altında' dediler. Ne oldu, 17-25 Aralık'a kadar al takke ver külah, arkasından 17-25 gelince ayrıldı."

'DEVLET KESESİNDEN TÜRKÇE OLİMPİYATLARINA PARA YAĞDIRILDI'

O gün haklı olduğunu savunan Akşener, bugün de haklı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Eğer o 2010 Anayasası içine 16 Nisan'da oylayacağımız 18 madde de geçmiş olsaydı, sayın (Recep Tayyip) Erdoğan da partili Cumhurbaşkanı seçilseydi ve Bakanlar Kurulu atasaydı, Maliye Bakanı Rıza Sarraf olurdu. Adalet Bakanı Zekeriya Öz olurdu. Diyanetten sorumlu bakan Egemen Bağış olurdu. Milli Savunma Bakanı da bir kaçak herif var ya Adil Öksüz olurdu. O gün bunlar olabilir miydi? Olurdu, çünkü devlet kesesinden paralar ve pulların bastırıldığı, devlet kesesinden Türkçe olimpiyatlarına paranın yağdırıldığı ve o Türkçe olimpiyatlarına cümbür cemaat gidip 'Ne olur hocam hasretin yaktı gönlümü, ne olursun gel' diye diye, ağlaya ağlaya konuşulduğu bir dönemdi. Sonra kandırıldıkları anlaşıldı, 'Rabbim beni affetsin' dedi sayın Cumhurbaşkanı, 'Milletin beni affetsin, ben kandırıldım' dedi. Kim tarafından, FETÖ tarafından. Kim tarafından, Apo tarafından, Merkel tarafından, Obama tarafından."

 

DHA

Etiketler: meral akşener, ısparta
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