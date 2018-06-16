Akşener: 50 milyar dolarlık fabrika-sanayi yatırımı yapacağız

Meral Akşener Karabük'te katıldığı mitingde ekonomiyr ve Türkiye'nin 'genç işsizlik' problemine değindi.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran'da bir seçime gidildiğini ne bayram, ne de pazar bildiklerini söyleyerek, mecburen vatandaşa ulaşmak için dağ tepe yol aldıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Karabük'te düzenlediği mitinge katıldı. Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde Karabükspor atkısı ile platforma çıkan Akşener, bayanların kendine takdim ettiği tülbentleri topladı.

Karabük'ün kendileri için gözbebeği olduğunu kaydeden Akşener, "Çünkü cumhuriyetin başarı hikayesi Karabük. Karabük, hem sanayi kurup hem öğrenci şehri olup hem de tabiatı koruyan Türkiye'deki tek şehrimiz. Aynı zamanda yaşam memnuniyeti konusunda mutlu olup olmadığı sorusuna cevap memnuniyet duygusunun düşük olduğu şehir. KARDEMİR gibi önemli bir sanayi şirketi burada ilk 50'nin içinde dev şirket burada ama öğrencinin çok olduğu Karabük'te gençler açısından iş bulma konusunda her yerde olduğu gibi maalesef sorun var bu sorun aileleri etkiliyor. Çocuklarınız doğduğu yerde doymuyor bu da gençleri aileleri mutsuz eden karşımıza çıkıyor

Ben rastgele her yapılan davranışa her adıma kesinlikle doğru olmadığına inananlardanım" dedi.

Gençlere devletin iş vermek zorunda olduğunu da kaydeden Meral Akşener, "Yolsuzluk, rüşvet ve israf konusunu 6 aydır altını çizen ve partim adına gezen benim. Biz insana dokunan projeler yaptık. Genç işsizliği çözeceğiz ve 5 yılda işsizliği 5.6' ya indireceğiz. Nasıl yapacağız; her yıl 50 milyar dolarlık fabrika sanayi yatırımı yapacağız, çiftçiye üretim anlamında yol göstererek tarımı sanayiyle tanıştırarak üretimi sanayiye koyacağız. Gençlere devlet iş vermek zorunda. Eğer iş veremiyorsa iş verinceye kadar analarının babalarının iş buluncaya kadar her gence 500 TL kaynak sağlayacağız" ifadesinde bulundu.

Akşener, Türkiye'deki Suriyeli mültecileri seçilir seçilmez ülkelerine geri göndereceklerini 2019 yılında 81 il temsilcisi ile Halep'te onlarla iftar yapacağını da sözlerine ekledi.

Akşener, kendisine ve adaylarına oy istedikten sonra Karabük'ten ayrılarak karayolu ile Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine geçti.