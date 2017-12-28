Akşener: AKP ve MHP’den İYİ Parti’ye 6’şar puan oy kaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine AKP ve MHP’den 6’şar puan oy kaydığını söyledi.

Medyanın Ankara temsilcileriyle buluşan Akşener CHP ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP’nin de bir kor seçmeni var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapar bilmiyorum. Özellikle Trakya’da CHP’nin merkez sağdan aldığı oylar var. Belirli bir oran var, bu kayar. Batı illerden yüzde 4 kaybı var. Edirne, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Antalya merkez sağın kalesiydi. Şimdi böyle şehirler var. Buralardaki merkez sağ seçmeni buharlaşmadı, hareketlendiği görüyorsunuz. Bir kısmı kafayı çevirmiş, bir kısmı gelmiş durumda.”

Yüzde 70 ‘Evetçi’ Sivas’taki kayış

Derinlemesine araştırma yaptıklarını belirten Akşener “Sivas’ta (referandumda) yüzde 70 ‘Evet’ çıktı. Burada ciddi bir kayış var. Bu merkez sağ seçmeninin bir kısmının geldiğini bir kısmının gözünü çevirdiğini görüyorum” dedi.