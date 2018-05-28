Akşener: Arkadaşlar 24 Haziran sonrasını gördü

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Biz bu seçime ‘amenna’ diyoruz. Sorun yok, hayhay. Pişman oldular. Şimdi yarı yolda mızıkçılık başladı ve 24 Haziran günü gerçekten bu işin biteceğini arkadaşlar gördü. Bu seçimi yapmamak için elden gelen her gayret, an itibarıyla ortaya konmaktadır” dedi.

‘Yuvayı dişi kuş yapar’ İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Afyonkarahisar Anıtpark önünde miting düzenledi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal’ın da katıldığı mitingde seçim vaatlerini anlatan ve Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağını dile getiren Akşener, “Yuvayı dişi kuş yapar. Şimdi darmadağın edilmiş bir yuvayı birlikte tanzim edeceğiz, temizleyeceğiz, mutfağından güzel yemek kokuları gelecek. Akşam eve kocalarınız, çocuklarınız huzurla gelecek” dedi. DHA

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