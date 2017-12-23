Akşener: Böyle soyulan bir Türkiye sürdürülemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonominin kötü gittiğini, gençlerin iş bulamadığını, Türkiye’nin mutlaka değişmesi gerektiğini belirterek, “Böyle soyulan bir Türkiye sürdürülemez” dedi.

İlk seçimde iktidarı alacaklarını ifade eden Akşener, “Korku dağları sardı” derken cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019’dan önce, 15 Temmuz 2018’de yapılmasını beklediğini söyledi.

İlk seçimde iktidarı alacaklarını ifade eden Akşener, “Korku dağları sardı” diye konuştu. Akşener cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019’dan önce yapılacağını öne sürerken bunun için 15 Temmuz 2018 tarihini öngördüğünü söyledi.

Sivas teşkilatının açılışı için Sivas’a giden İYİ Parti lideri, partililere hitap etti.

Konuşmadan satırbaşları şöyle:

– Bir yüzükle siyasete başlayanların çocuklarının gemicik filosu varken sizin çocuklarınız dört yıllık fakülteden mezun işsizler. Bu çocuklara iş vereceğiz dediğimiz zaman bize soruyorlar, ‘Kaynağını nereden bulacaksın?’ Çaldıklarınızı geri alacağım ve onlara iş kuracağım.

– 20 yaşındaki gencin cebinde parası yok. Ama bir baltaya sap olamamış bir bakan çocuğunun evinde trilyonlar çıkıyor, beş tane para sayma makinesi. Her şeyi anladım da bu para sayma makinesini anlayamadım. Sizin elleriniz nasırlı. Bakan çocuğu elleri pamuk. O paraları saysa eli şişer. O para sayma makineleri bu yüzden gerekiyor.

– Reza diye bir dolandırıcı. Dün ‘Reza bey kardeşimiz‘di. Bugün ‘hain Reza.’ Reza bey kardeşimiz açıklıyor savcıya; ‘Bakana ne kadar verdin?’ Adam diyor ki ‘45 ya da 50 milyon avro’. Hatırlayamadığı para 5 milyon avro. Ben hacim olarak o parayı hayal bile edemiyorum. 45 ya da 50 milyon avro.

– Böyle bir Türkiye sürdürülemez. Böyle soyulan bir Türkiye sürdürülemez. Bu Türkiye’nin değişmesi lazım. Mutlaka üretim ekonomisine geçmesi lazım. Mutlaka sanayileşmesi lazım. Çocuklarına iş, aş sağlaması lazım.

– İYİ Parti büyük bir sinerji yarattı ve maalesef korku dağları sardı, duman gibi sardı. Bir baktım, ittifaklar, bir baktım, bir baktım barajın indirilmesi konuşuluyor. Biz barajdan da, tek başına seçime girmekten de memnunuz. Allah’ın izni sizlerin teveccühüyle ilk seçimde hem Cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacağız.

– Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019’a kalmayacağını düşünüyorum. Erdoğan’ı iyi tanıyan bir siyasetçi olarak 15 Temmuz 2018’de genel seçimlerle partili cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil, öngörü.