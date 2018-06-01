Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Akşener, iktidar partisindeki bakan ve bakan çocukları ile ilgili yaptığı eleştiride, “Hatırlıyor musunuz, bir bakan çocuğu, ‘neredesin oğlum’, ‘rezidanstayım baba.’ ‘Ne kadar para var oğlum?’, Az var az, çok para yok baba.’ ‘Ne kadar oğlum?’ ‘2 trilyoncuk baba.’ Bakan çocukları, hiçbir baltaya sap olamamış, bakan çocuklarının evlerinde iki trilyoncuklar varda, vatan çocuklarının cebinde 5 lira varsa, batsın bu dünya” dedi. İYİ Parti kuruldu. Meral Akşener ortaya çıktı, yahu bunlar turp gibi oldular. Bir iyileştiler, bir iyileştiler. Önce onlara iyi geldi, şimdi sırasıyla Türkiye’ye iyi gelecek” dedi. Meral Akşener, örgütle yapılan mücadeleye de değinerek, “Buradaki mesele şu, önce böyle içine tükürdüler. Balyoz’lar, Ergenekon’lar arkasından 15 Temmuz’daki darbe kalkışma sebebi ile tekrar bir yumruk geldi ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi herkes yanındakinin kim olduğunu bilmez mi küçük yerlerde? Bilir. Zengin FETÖ’cülerin hepsi dışarıda doğru mu? Garibanlar nerede? çaycı, çorbacı hapiste” dedi.