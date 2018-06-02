Akşener: Damat Bey tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Hatay’da Emlak Evler Alanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

Akşener, “Suriye diyorsunuz. Evet Suriye’nin iç işlerine elini kim koydu? Karşılığı ne oldu? 4 milyon mültecimiz oldu. Yerinden yurdundan edilmiş insanlar oldu. Suriye ile ilişkiler düzelecek, herkes vatanında mutludur. Elbet Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına gidecekler” dedi.

Akşener, ekonomi ve dış politikadaki sorunlara yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

“Benzine, mazota zam, elektriğe zam, yarın doğal gaza zam. Bunlar dolarla gelmiyor mu? Yeni açıkladığınız ihracatın ithalatı dengelediği noktayı. Türkiye bunu sürdürebilir mi? Sürdüremez. İnşallah seneye 2019’da Ramazan ayında her ilden temsilcilerle Suriye’de iftar yapacağız. Ticaret durdu. Alışveriş durdu. Kim kazandı? Amerika kazandı, Rusya kazandı, tüm bunların karşılığı olarak Rusya ve Amerika bizim sınırımızda komşumuz oldu.”

‘Damat Bey tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?’

Akşener, seçilmesi durumunda yapacaklarınıanlatırken şunları söyledi: “Öyle bir sistem kuracağım ki bir daha ordunun içine, polisin içine, eğitimin içine, yargının içine, ne FETÖ ne metö ne ketö giremeyecek. Yeniden sanayileşeceğiz. Yeniden fabrikalar açılacak. Eğer israfı kesersek, şeker fabrikalarının 1 yıllık zararının karşılığı, sarayın13 günde harcadığı paraya eş. Günahtır be.”

Kendisine çok sayıda tülbent hediye edilen Meral Akşener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirerek şöyle dedi: “Damat Bey diyor ki, ‘Birisi de çıkmış tülbent müzesi yapacakmış, çok şaşırdım’ diyor. Damat Bey, annenin başındaki tülbenti de mi bilmiyorsun sen? Bu tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?”