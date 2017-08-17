Akşener’den 3 isme dâvet iddiası

17 Ağustos 2017, Perşembe 18:12
Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni parti çalışmaları hızlanırken yeni isimlerle de partiye katılım görüşmeleri yapılıyor.
Sözcü’nün haberine göre partinin “kurucular kurulu” için isim arayışı çerçevesinde yapıldığı belirtilen tekliflerden biri, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu’na gitti. Bardakoğlu’nun teklifi kabul ettiği kulislerde konuşuluyor. Yine kulislere yansıyanlara göre, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’a da yeni parti için teklif gitti. Ancak Kılıç’ın henüz kesin bir cevap vermediği ifade ediliyor. Yeni partiye katılması beklenen bir başka isim ise, Osman Pamukoğlu. Hak ve Eşitlik Partisi’nin (HEPAR) kurucusu olan, ancak daha sonra partiden ayrılan Pamukoğlu’nun da kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
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