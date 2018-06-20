Akşener'den AKP mitingine katılan Çiller'e: Yüz ifadeleri çok ilginç

Geçtiğimiz hafta sonu AKP'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingine katılarak tüm dikkatleri üzerine çeken Tansu Çiller'le ilgili bir yorum da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Çiller'in başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı görevi yapan Akşener'in ne diyeceği merak konusuydu. Konuyla ilgili günler sonra konuşan Akşener, Çiller'in yüz ifadesine dikkat çekti. "YÜZ İFADELERİ ÇOK İLGİNÇ" Bir televizyon programında konuşan Meral Akşener, AKP'nin Yenikapı mitingine katılan Çiller'le ilgili şunları söyledi: "Herkes kendi kararlarını verir. Bir tercihte bulunmuştur, buna hepimizin saygı duyması gerekiyor. Çiller'in daha önce 'evet' cenahında yer aldığını söylemiştim. Bu tablo da söylediklerimin doğru olduğunun kanıtı oldu. Çiller bir birey, şu anda herhangi bir siyasi kimliği yok. Şimdi de böyle bir fotoğraf çıkmış, yüz ifadeleri çok ilginç."

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