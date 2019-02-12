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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Akşener'den AKP'ye: Devlet yönetiminde böyle ciddiyetsizlik görmedik

12 Şubat 2019, Salı 10:44
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümetin tarım politikasını eleştirdi, " "Ekonomide, devlet yönetiminde böyle bir ciddiyetsizlik görmedik. Özal'ı gördük, Erbakan Hocayı gördük beraber çalıştık. Tansu hanımı gördük, onca uzman tanıdık böyle yetersiz, kifayetsiz kadrolar görmedik. " dedi.

Grup konuşmalarını her televizyon kanalının vermemesine tepki gösteren Akşener, "Sınırlı da olsa milletime sesimi duyurabiliyorum" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Sınırlı da olsa milletime sesimi duyurabiliyorum. 

"Bir yerlerden söz almadık, kimseden hiçbir garanti istemedik. En önemlisi de gayrete tevfik bağışlayan Allah'a güvenip yola çıktık. Anka kuşunun hikâyesini bilir misiniz? Binlerce kuş Anka Kuşunu görebilmek için binlerce kuş 7 ayrı vadiden uçarlar. O vadilerin hepsi bir tuzaktır. Dedikodusu, inançsızlık, benlik vadisi ayrı bir tuzaktır. Bu yolculuğu tam 30 kuş tamamlar. Ve Kaf Dağı'nda gerçeği anlarlar. Anka Kuşu, oraya ulaşabilendir. Tüm tuzakları aşıp dağa ulaşanlara Zümrüt-ü Anka denir. İşte İyi Parti Türk milletinin Zümrüt-ü Anka'sıdır.

"Demek o aracı iktidar. Siz yapıyorsunuz. Bunun üzerine damat Berat Bakan diyor ki; 'Sebze ve meyvenin fiyatı taşımacılık yüzünden artıyor.' Yani domatesin, patlıcanın, biberin pahalılığın sebebi Trakya'dan Antalya'dan, Niğde'den yola çıkan kamyonların şoförleriymiş. biz bu güne kadar nohut almak için Kahraman Maraş'a, domates almak için Ege'ye mi gidiyorduk? İyice şaşırmış bu adam.Gerçekten diyor. Bunu düzeltmenin yolu, tüm dünyada petrol fiyatları düşerken benzine, mazota zam yapmak değildir. Diyelim ki depoyu doldurdular, sanıyor musunuz ki bir çırpıda İstanbul'a gelecek. Daha bunun köprüsü var. Osman Gazi Köprüsü mü dersiniz, garanti ödemeli oto yollar mı dersiniz. Hani müteahhitin yaptığı yoldan geçmek isterseniz geçin, köprüden geçmek isterseniz yol uzuyor, benzin parası artıyor. Bu paralar 5 müteahhitin cebine gidiyor. Bu müteahhitler vergisi silinen müteahhitler. 

 'Milletin derdine kulak vermediniz'

"Kendi çıkardığını tarım kanunu bile uygulamıyorsunuz. yazıktır dünyada tarım ve hayvancılıkta kendine yetebilen ülkelerden biriyken ne hale geldik. Kurtarmayla her seçim bu iş yürümez. Sadece günü kurtarmak için adım attığınız zaman bu iş yürümez. Aklınızı fikrinizi beton ekonomisine bağışladınız, milletin derdine kulak vermediniz, oralı olmadınız. Bir suç tarifi yapıyorsunuz, suçun sahibi hal, manav, bakkal oluyor. Şimdi de çıkmış nakliyeciyi suçluyorsunuz. Kimseye suç atmaya kalkmayın, suçlu sizsiniz kardeşim.

"Bu işleri iyi yapabilmek için, iyi bir tedrisattan geçmiş, sayın cumhurbaşkanının bile bileceğini düşünüyorum, iyi bir tedrisattan geçmiş olmaları gerekir. Ömürlerini vatana hizmet aşkıyla yoğurmuş olmaları gerekir. Yanlarında akrabaların değil, işinin uzmanı, ülkesine sadık ehil kadroların olması gerekir. İyi Parti'de hem yönetim tecrübesi, hem de vatanına milletine sağdık ehil kadrolar var çok şükür. Planlarımız hazır. Hepsini uygulayıp, her sektörü ayrı ayrı ayağa kaldıracağız. 

"Tek bir ölçü olacak, o bunu  yakını,bunun torpillisi falan demeyecek. Benim vatandaşım TC kimlik kartını cebinden çıkardığı anda, yani bizi birbirimize bağlayan tapu senedini çıkardığı takdirde hakkı olan tüm hizmetleri eksiksiz alacak. İyi Partili başkan partisine, etnik kökenine bakmadan herkese hakkaniyetle hizmet edecek. Bu ortak tabu senedidir. Göreceksiniz vatandaşımıza bu huzuru yaşatacağız.

"İyi Belediyecilik kitabında; iyi başkan ne yapmaz bölümünü çok önemsiyorum. Öncellikle lüks içinde yaşamaz. Adı yolsuzluklarla yan yana gelmez, personel alımında hısım, akraba kollamaz. Türkiye cumhuriyetinin kurucu iradesiyle ters düşenlerle işi olamaz.

'Devlet yönetiminde böyle ciddiyetsizlik görmedik'

"Ekonomide, devlet yönetiminde böyle bir ciddiyetsizlik görmedik. Özal'ı gördük, Erbakan Hocayı gördük beraber çalıştık. Tansu hanımı gördük, onca uzman tanıdık böyle yetersiz, kifayetsiz kadrolar görmedik. Soframıza gelen biberi 16 liraya yükselttiler, bunu öngörüyor olmalıydı. Osmanlı'da Selçuklularda vardı, onlar ne yapardı biliyor musunuz? Mehmet Genç Hocamız vardı, diyor ki; Osmanlı ekonomide ilk olarak milletin iaşesini düşünürdü, ekonomiye millere en kaliteli ürünleri nasıl ucuz yolla ulaştırırım diye bakardı. Osmanlıda olan vizyonun damat beyde yok maalesef. Ezcümle başa koyduğun adam işini yapıyor mu diye bakacaksın kardeşim. Şöyle bir şey olur mu; evet hırsız ama bizim hırsızımız. O hırsızlığın üstünü örtmek için sonradan birkaç kişi daha dahil oluyor. Sonra vah Mehmet Amcanın, Ayşe Hanımın başına gelenlere. Milletim beraber çalmak için 2010 referandumlarında olduğu gibi sana en kötüyü en güzel diye yutturmaya çalışıyorlar. 2010'da bizzat uyarmama rağmen, şahsen uyarmama rağmen yanlışlarından dönmediler. Yaptıkları yanlışın bedeli 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Dostça tavsiyem odur ki; sütü bozuktan kifayet olmaz. Başkasını sokan yılanı sakın ha koynunda barındırma. Gün gelir ki seni de sokmaya çalışır o yılan.

Etiketler: Meral Akşener, Türkiye, ekonomi, politika, İYİ Parti
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