Akşener'den 'ittifak' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı konusuna açıklık getirdi. Akşener, "CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olur musunuz?' derseniz kesinlikle hayır derim" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir haber programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Akşener, "Bahçeli’nin “AKP ile her türlü adımı atarız” sözlerine ne diyorsunuz? Siz ittifak yapacak mısınız? sorusuna, "Şu andan bir şey söylemek çok erken. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkes kendi adaylarını çıkarmalı. CHP, AK Parti ve biz çıkaracağız keşke MHP de çıkarsa diğer partiler de çıkarsa. CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ortak aday olur musunuz?' derseniz kesinlikle hayır derim. Arkadaşlarımız beni aday gösteriyor. İlerleyen zamanda belki daha parlak bir aday çıkarıyoruz bunu zaman gösterecek oturup konuşacağız. Ama ben iddialı bir adayım. Yüz bin imza ile geleceğim" şeklinde cevap verdi.