Akşener'den 'zillet ittikakı' cevabı: 17 milyon vatan evladına bir anlamda 'aşağılık' diyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bütün veriler gösteriyor ki 2019 çok daha ağır geçecek. Kemer sıkmayla yetinmeyecekler, milletin boğazını sıkacaklar." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, dün İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan askerlere rahmet ve ailerine başsağlığı dileyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin, Millet İttifakı için "zillet ittifakı" dediğini ifade eden Akşener, "Yani 24 Haziran'da oy veren 17 milyon vatan evladına bir anlamda 'aşağılık' diyorlar. Oysa Millet İttifakı'na oy verenler de en az Cumhur İttifakı'na oy verenler kadar bu ülkenin şerefli insanlarıdır. Ak Parti'ye, MHP'ye ve CHP'ye oy veren değerli kardeşlerim, kendi seçmenimizi ne kadar seviyorsak sizi de o kadar seviyoruz. Siyasetin sizin aranıza girmesine izin vermeyeceğiz. Allah oy verenden de vermeyenden de razı olsun." diye konuştu.

"Yenilenen ittifak korku ittifakı oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ay önce "Herkes kendi yoluna" diye açıklama yaptığını ancak seçimi kaybetme endişesi ile Cumhur İttifakı'nı yenilediğini öne süren Akşener, "Yenilenen ittifak korku ittifakı oldu. Bir ay içinde geri adım atmasının sebebi, tabii ki İYİ Parti'dir." görüşünü savundu.

Akşener, çözüm sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IKBY eski Başkanı Mesut Barzani ve sanatçı Şivan Perwer ile olan fotoğraflarını göstererek, "Kim kiminle ne ittifak kurarsa kursun, onları bağlar. Sizin ittifakınız Andımıza karşı olanların ittifakıdır. Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıranların ittifakıdır. Habur'da teröristleri davul zurnayla karşılayanların ittifakıdır. Megri Megriyle ağlayanların ittifakıdır. Peşmerge'ye lahmacun ısmarlayanların ittifakıdır. FETÖ adına para basanların ittifakıdır. Cumhuriyete sayıp sövenlerin ittifakıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AİHM'nin Demirtaş hakkındaki kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinen Akşener, Türk yargısının davayı bir an önce karara bağlaması gerektiğini vurguladı. AİHM kararını "yeni bir papaz hikayesi" olarak gördüklerini söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Bunlar kavga ediyormuş gibi yapıyor ama kapı arkasında başka bir iş dönüyor. AK Parti'den bir heyeti Almanya'ya gönderdiler. Niçin? Federasyon modelini incelesinler diye. Bunlar, bir yandan yeni açılım masaları kurmanın işaretlerini veriyor, bir yandan da millete nutuk atıyor. Öte yandan, yine Oslo'da akil adamlar toplanmış, mutlu mutlu resim veriyor. Bir bakan çıkıp, '81 ile ayrı anayasa hazırlıyoruz' diye açıklama yapıyor. Federasyon hevesiyle devleti hendeğe sürüklemişlerdi. İçlerinde ukde kalmış ki tekrar deniyorlar. Erdoğan’ın federasyon arayışıyla ilgili söyleyeceğim şudur: Yap da görelim, hele bir niyetlen de görelim."

Meral Akşener, Türk Dil Kurumunun Tarih Terimleri Sözlüğü'nde, "başbuğ"un "devlete karşı ayaklananların başı" olarak tanımlandığını dile getirerek, konuyu Meclis Genel Kuruluna taşımalarına rağmen halen o tanımın değiştirilmediğini belirtti.

Ekonomik kriz ülkenin ana gündemi

Ekonomik krizin ülkenin ana gündemi olduğunun altını çizen Akşener, "Hayat pahalılığı, geçim darlığı milletimizin canını yakmaya devam ediyor. Türkiye ekonomide hızla 2002 seviyesine döndü. Anlaşılan o ki iktidar, başladığı noktada bırakmaya kararlı. 'Türkiye'yi uçuracağım' dedi, uçurdu da. Ama uçurumdan aşağı uçurdu. 2023 dedi, 2053 dedi, hızını alamayıp 2071 de dedi ama geldiğimiz yer 2002 oldu." dedi.

Akşener, 2019 yılının daha ağır geçeceğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün veriler gösteriyor ki 2019 çok daha ağır geçecek. Kemer sıkmayla yetinmeyecekler, milletin boğazını sıkacaklar. Doğal gaz ve elektrik zamları yetmedi, şimdi de trafik cezaları ile bütçe tutturmaya çalışıyorlar. Her eve, her iş yerine trafik cezası yağıyor. 'Tekerin dönüyor' diye ceza yazmaya başladılar. Senin her icraatın ayrı bir ceza zaten. Köpründen geçen ceza yemiş kadar oluyor. Geçmeyenler ayrıca ceza ödüyor. Millete ödettiğin cezalar yetmedi mi? İlla ceza keseceksen emniyet şeritlerini babasının malı gibi kullanan kodamanlarına ceza kes. Şehirdeki yaşamı durduran 150 araçlık konvoyuna ceza kes."

Hükümetin stokçularla mücadele yöntemini eleştiren Akşener, şöyle konuştu:

"Nohutun kilosu 15 lirayı buldu, kuru fasulye 20 lirayı geçti. Yarın oralara da mı baskın yapacaksın? Domates uçmuş gitmiş. Yarın seraları da mı basacaksın? Ülkede enflasyonun sorumlusu bakkallar, fırıncılar, pazarcılar ve şimdi de çiftçiler mi? Milleti buna inandırmaya mı çalışıyorlar? Fırsatçılara göz açtırmayacakmış. En büyük fırsatçı, dövizi bahane edip elektriğe, doğal gaza yüzde 50 zam yapan iktidardır. Her kim ki millete kuruş vermezken, 60 milyarlık maaşına yüzde 26 zam yapıyorsa, en büyük fırsatçı odur. Stokçuluk yaptırmayacakmış. En büyük stokçu 13 tane uçağı, 300 tane lüks aracı olan saray mukimidir."

Bu arada Meral Akşener, konuşması öncesinde partisinin Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'u Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.