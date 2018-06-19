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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Akşener Düzce'de konuştu: 'Eğitim sistemini düzelteceğiz'

19 Haziran 2018, Salı 21:30
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin sahibinin millet olduğunu söyledi. Projelerinin içerisinde atanamayan öğretmenler ile emeklilere ikramiye konularının olduğuna değinen Akşener, "Eğitimi düzenleyeceğiz." dedi.

İYİ Parti'yi 25 Ekim'de kurduklarını hatırlatan Akşener, "Meral Akşener'i 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz, dolayısıyla Meral Akşener'in adaylığının sahibi de sizsiniz. İyi ki milletimi dinlemişim. Sizinle Türkiye'ye gerçekten bir iyilik yaptık. Demokrasiye çok büyük bir iyilik yaptık. Demokrasinin bir sıkımlık kalmış canını kurtardık. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

"Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım"

Yaptıkları bütün projelerin vatandaşın geleceğine, dününe, bugününe, yarınına ait olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Her birinin hesabı kuruşuna kadar yapıldı. Bir şey fark ettim; ben bir şey söylüyorum arkasından herkes söylüyor. Kardeşim çalışsaydınız. Giresun'da, ilk defa 'fındık 15 lira olmalıdır, vereceğiz' dedik. Türkiye'deki tüm siyasetçiler '15' dedi. Şimdi başka bir şey söylüyorum; fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Hadi bakalım görelim. Fındık, Düzce için, Karadeniz için önemli ama en önemlisi fındık, Türkiye için önemlidir. Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür."

"Gençlere iş vermek bu devletin görevi." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Eğer iş bulamıyorsan, o zaman o genci, iş buluncaya kadar ailesinin, arkadaşlarının yanında başını öne eğdirmeyeceksin. Onun için her bir gencimize aylık 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emeklimizden muayene ve katkı payı alınıyor, bunu ortadan kaldırıyoruz. Asgari ücret, vergiden muaf olacak. AVM'lerle ilgili ciddi çalışmamız var. Gidin Avrupa ülkelerine, AVM'ler şehrin 30-40 kilometre dışarısındadır. Pazar günü AVM'ler kapalıdır ama küçük esnaf açıktır. Vatandaşınızın para harcayabilir durumda olmasını sağlayacaksınız, esnafınızla ilgili tedbirleri alacaksınız ve esnaf dimdik ayakta kalacak. Patır patır esnaf dükkan kapatıyor."

Akşener, göreve gelmeleri halinde 50 milyar dolar yıllık sanayi yatırımı yapacaklarını ve 5 yılın sonunda işsizlik rakamını 5,6'ya indireceklerini vaat etti.

Projelerinin içerisinde atanamayan öğretmenler ile emeklilere ikramiye konularının olduğuna değinen Akşener, "Eğitimi düzenleyeceğiz. Kamyoncuların dertleri var. Tonaj ve kilometre meselesinden dertleri var. Bunların hepsini biliyoruz, çözeceğiz. Hem engelli eğitimi, hem eğitim sistemindeki iyi okul-kötü okul, iyi öğretmen-kötü öğretmen, zengin çocuğu-fakir çocuğu, özel okul-devlet okulu meselesini çözeceğiz. Geleceğimizin yarını olan Aziz Sancar'larının olabileceği bir eğitim standardını elbette bu ülkeye getireceğiz." diye konuştu.

 

AA

Etiketler: Meral Akşener, Düzce, miting, eğitim, aday, seçim
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