Akşener: Faiz ekonomisi iflâh olur mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Ekonomideki gelişmeler ayakta durmayı güçleştiriyor” diyen Akşener, “Krizin inkârı yerini ‘Döviz, enflasyon azıcık arttı’ tesbitine bıraktı. Azıcık artmış. Daha ne olsun, ne olmasını bekliyorsunuz? Fırınlar kapanıyor, Konfederasyon başkanları ‘binlerce firma batıyor’ diyor. İşi ciddiye almak için daha ne olmasını bekliyorlar?” diye sordu. Krizin daha da derinleşmesini önlemek için atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Meral Akşener şunları söyledi; “TÜİK’i rahat bırakın ülkenin durumunu net görelim. Açıklanan Sayıştay raporlarının gereğini yapın, israfa son verin. İhtiyaç fazlasını elden çıkarın. Almanya’da 11 bin makam aracı var. Türkiye’de kiralıklarla birlikte 120 bin. Yarın çıkıp oy verirken ‘bana mı sordunuz’ demekle bu işten kurtulamazsınız. Geçen hafta bir kamu bankamız 300 milyar dolar borçlandı. 4 katı fazla maliyetle Türkiye borçlandı. Türkiye tefeci piyasasına döndü. Faize yatan paranın emekten çok kazandığı bir ekonomi iflâh olabilir mi? Devletin hazinesini uluslararası tefecilere muhtaç haline getirenler esnafı, sanayiciyi onların kucaklarına bıraktı.”

Ankara – Recep Gören