"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Akşener: Habire FETÖ ile itham ederek seçmenimizi korkutmaya çalışıyorlar

22 Haziran 2018, Cuma 08:50
İYİ Parti lideri Akşener, 24 Haziran'daki seçim için bir sessiz kitlenin olduğunu vurgularken bu kişilerin partisine oy vereceğini belirtti. Akşener'e göre partisi, 100 milletvekilinden aşağı bir sayıya düşmeyecek. Cumhurbaşkanı adayı Akşener "Bana habire FETÖ, FETÖ denildiği için bizim seçmenimiz, İYİ Parti’ye oy veren seçmen kendini söyleyemiyor." dedi.

Hürriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, Erzurum mitinginin ardından Palandöken’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener kendisinin ikinci tura kalma ihtimalini soran gazeteciye şöyle cevap verdi:

 

"Bu iddianız olmasa zaten çalışamazsınız. Başka arkadaşımızın mesela sayın İnce’nin kalması halinde en başından beri çalışacağımı söyledim. Kazanma odaklı yürüyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum."

'FETÖ FETÖ DEDİKLERİ İÇİN SEÇMENİMİZ KONUŞMUYOR'

"Bana habire FETÖ, FETÖ denildiği için bizim seçmenimiz, İYİ Parti’ye oy veren seçmen kendini söyleyemiyor. Genç bir adam 10 yaşındaki kızıyla geldi. Gözü doldu ve bana dedi ki, ‘Meral abla, kızım diyor ki biz niye İYİ Partili olduğumuzu söyleyemiyoruz. Ben bu kıza ne diyeceğim’ dedi. Bir babanın düştüğü durumdu bu. Bu sessiz kitle İYİ Partili. Onun için de benim ikinci tura kalma konusundaki gerekçem işte bu sessizlik."

'KELLEMLE TOP OYNADIĞIMI BİLİR'

"Devlet Bey beni o kadar tanımıyor. Ciddi, mesafeli, seviyeli bir iletişimimiz vardı. Mesela hiç randevusuz görüşmedim kendisiyle. Ama Tayyip Bey beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Benim ekip arkadaşlarım için kellemle top oynadığımı bilir. Bana arkadaşlarım hep, ‘Sabır ya hacı’ dediler. Hacı sabretti. "

 

500 LİRA İDDİASI

"Bir kadın arkadaşım geldi. İl yönetim kurulu üyesi. AK Partili insanlar gelmişler, ellerinde AK Parti’ye basılmış mühürlü bir pusulayla demişler ki ‘Bunu at sandığa boşunu da getir. 500 lira para.’ Bunu engellemeye çalışacağız şimdi. İkinci tura kalınırsa bir sarsılacaktır. Alıştırdı ikinci tura kalmayı."

'İNANILMAZ BİR KADIN DESTEĞİ VAR'

"Tayyip Bey birinci turda geçemez, ikinci tura kalacak. İkinci turda da Allah’ın izniyle nasıl çalıştığımı görüyorsunuz bu işi alacağız. İnanılmaz bir kadın desteği var. 100 milletvekilinin altına düşmeyiz."

 

SABAH BAŞKA, AKŞAM BAŞKA KONUŞUYOR'

Akşener, Erdoğan’ın millet kıraathaneleri ve bahçeleri projeleri hakkında ise şunları söyledi:

 "Büyük kütüphaneler kuracağım diyebilirsiniz, bu başka bir şey. Ama kıraathane dediğiniz şey Türkiye’deki anlaşılır haliyle bildiğiniz kahve. ‘Millet bahçesi’ meselesinde ‘yuvarlanın’ sözleri de çok ilginç. Demek ki gözünde fakir insan kavramı oluşmuş. Erdoğan’ın vatandaştan koptuğunu anladım. 1153 odalı saray gökyüzüne çıkartmış. Vatandaş ‘maraba’ artık gözünde. Arkadaş ağa olmuş. Doktora görünmeli, durduğu yerden sabah başka konuşuyor, akşam başka konuşuyor. İnsanlar yorgunluktan yer yurt karıştırabilir, ona bir şey diyemem ama bugün ak dediğine, öbür gün kara, öbür gün beyaz sonra da gri diyor. Bir panik duygusu hissediyorum.”

Sputnik Türkiye

Etiketler: Meral Akşener, cumhurbaşkanı, Erzurum, seçim, oy
Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adil Seçim Platformu 24 Haziran'da sandıkları ve oyları koruyacak

    Akşener: Habire FETÖ ile itham ederek seçmenimizi korkutmaya çalışıyorlar

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

    Birçok hastalıktan korunma vesilesi: Çilek...

    Üniversiteler idarî özerklik istiyor

    Heyecan devam ediyor: Sekizinci günün sonuçları ve dokuzuncu günün programı

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'

    Cumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü Mektubu: Bütün davalar düşürülsün

    Fatura vatandaşa zam olarak yansıyacak

    Rakamlara göre Türkiye - 1

    AB, Türkiye için itibar meselesi

    Patates-soğan ithal edilecek

    Acı haber Van'dan geldi

    Arjantin'e Hırvatistan şoku

    Korku duvarını yıkacağız

    Karamollaoğlu'nun gündemi de soğan: 'Dolar kuruyla, soğan kuru karıştı'

    ''Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim...''

    BM Raportöründen ABD yönetimine ve IMF'ye sert eleştiriler

    '750 bin sivil için derin endişe duyuyoruz'

    Turgut Kazan’dan YSK’ya uyarı

    En Çok Okunanlar

    Cemil Said Demirdöğmez

    Dört duvar arasında matemli bir gece
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Kandil’e
    Cevher İLHAN

    Son kertede seçim manipülasyonları
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatlar siyaset tuzağına düşmemeli
    Emin Fırat

    Rakamlara göre Türkiye - 1
    Genel

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'
    Faruk ÇAKIR

    Önce kendiniz inanın!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak-kuvvet dengesi
    Genel

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî hayatımızı kime göre düzenlemeliyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.