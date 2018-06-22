Akşener: Habire FETÖ ile itham ederek seçmenimizi korkutmaya çalışıyorlar

İYİ Parti lideri Akşener, 24 Haziran'daki seçim için bir sessiz kitlenin olduğunu vurgularken bu kişilerin partisine oy vereceğini belirtti. Akşener'e göre partisi, 100 milletvekilinden aşağı bir sayıya düşmeyecek. Cumhurbaşkanı adayı Akşener "Bana habire FETÖ, FETÖ denildiği için bizim seçmenimiz, İYİ Parti’ye oy veren seçmen kendini söyleyemiyor." dedi.

Hürriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, Erzurum mitinginin ardından Palandöken’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener kendisinin ikinci tura kalma ihtimalini soran gazeteciye şöyle cevap verdi:

"Bu iddianız olmasa zaten çalışamazsınız. Başka arkadaşımızın mesela sayın İnce’nin kalması halinde en başından beri çalışacağımı söyledim. Kazanma odaklı yürüyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum."

'FETÖ FETÖ DEDİKLERİ İÇİN SEÇMENİMİZ KONUŞMUYOR'

"Bana habire FETÖ, FETÖ denildiği için bizim seçmenimiz, İYİ Parti’ye oy veren seçmen kendini söyleyemiyor. Genç bir adam 10 yaşındaki kızıyla geldi. Gözü doldu ve bana dedi ki, ‘Meral abla, kızım diyor ki biz niye İYİ Partili olduğumuzu söyleyemiyoruz. Ben bu kıza ne diyeceğim’ dedi. Bir babanın düştüğü durumdu bu. Bu sessiz kitle İYİ Partili. Onun için de benim ikinci tura kalma konusundaki gerekçem işte bu sessizlik."

'KELLEMLE TOP OYNADIĞIMI BİLİR'

"Devlet Bey beni o kadar tanımıyor. Ciddi, mesafeli, seviyeli bir iletişimimiz vardı. Mesela hiç randevusuz görüşmedim kendisiyle. Ama Tayyip Bey beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Benim ekip arkadaşlarım için kellemle top oynadığımı bilir. Bana arkadaşlarım hep, ‘Sabır ya hacı’ dediler. Hacı sabretti. "

500 LİRA İDDİASI

"Bir kadın arkadaşım geldi. İl yönetim kurulu üyesi. AK Partili insanlar gelmişler, ellerinde AK Parti’ye basılmış mühürlü bir pusulayla demişler ki ‘Bunu at sandığa boşunu da getir. 500 lira para.’ Bunu engellemeye çalışacağız şimdi. İkinci tura kalınırsa bir sarsılacaktır. Alıştırdı ikinci tura kalmayı."

'İNANILMAZ BİR KADIN DESTEĞİ VAR'

"Tayyip Bey birinci turda geçemez, ikinci tura kalacak. İkinci turda da Allah’ın izniyle nasıl çalıştığımı görüyorsunuz bu işi alacağız. İnanılmaz bir kadın desteği var. 100 milletvekilinin altına düşmeyiz."

SABAH BAŞKA, AKŞAM BAŞKA KONUŞUYOR'

Akşener, Erdoğan’ın millet kıraathaneleri ve bahçeleri projeleri hakkında ise şunları söyledi:

"Büyük kütüphaneler kuracağım diyebilirsiniz, bu başka bir şey. Ama kıraathane dediğiniz şey Türkiye’deki anlaşılır haliyle bildiğiniz kahve. ‘Millet bahçesi’ meselesinde ‘yuvarlanın’ sözleri de çok ilginç. Demek ki gözünde fakir insan kavramı oluşmuş. Erdoğan’ın vatandaştan koptuğunu anladım. 1153 odalı saray gökyüzüne çıkartmış. Vatandaş ‘maraba’ artık gözünde. Arkadaş ağa olmuş. Doktora görünmeli, durduğu yerden sabah başka konuşuyor, akşam başka konuşuyor. İnsanlar yorgunluktan yer yurt karıştırabilir, ona bir şey diyemem ama bugün ak dediğine, öbür gün kara, öbür gün beyaz sonra da gri diyor. Bir panik duygusu hissediyorum.”