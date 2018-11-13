Akşener: Hangi refahtan bahsediyorsun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ekonomik gelişmelere değindi.

Akşener, şunları söyledi; “Herkes eline kalemi kağıdı almış, ‘nereden neyi kısabilirim’ diye hesap yapıyor. Her 3 gençten birinin işsiz olduğu ülkede, hangi refahtan bahsediyorsun? 20 milyona yakın vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olduğu Türkiye’de, hangi refahtan bahsediyorsun? Ey iktidar, bu tabloya siz ‘refah’ diyorsunuz ama biz millet olarak bildiğin ‘kriz’ diyoruz. İktidar kendisini yıllardır iktidarda tutan vatandaşları unuttu. Esnafa ‘fırsatçı’ diyor, emeklilikte yaşa takılanlara da ‘yük olur’ diyor. Sayın Erdoğan, eski günlerini anlatıp duruyorsun ama rakamlar karın doyurmuyor. Dünkü güneşle, bugünkü çamaşır kurumuyor.” Akşener, enflasyonun yüzde 26, işsizliğin yüzde 11, faizlerin ise yüzde 30’u geçtiğini, çözüm önerilerinin kulak ardı edildiğini, memleketin göz göre göre uçuruma sürüklendiğini söyledi.