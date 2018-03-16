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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Akşener: İkinci turda görüşmeler olabilir

16 Mart 2018, Cuma 18:50
İYİ Parti lideri 'Hayır blokunda bir görüşme var mı?' sorusuna cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda partisinin düzenlediği 'Anlat Hemşehrim, Dertleşelim' etkinliğine katıldı. Akşener, 'Cumhur ittifakı'nı eleştirdi, 'Hayır bloku' görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

'CUMHUR İTTİFAKI' HAKKINDA

'Cumhur ittifakı' ile ilgili bir soru üzerine Meral Akşener şunları söyledi: "Sayın Erdoğan'ı bu kadar acele, bu işlere iten o korku nedir? Bunun anlamı, çekmecedeki anket sonuçlarıdır. Çıkar kardeşim, paylaş. Sen de rahatla, herkes rahatlasın. Siyasi partiler elbette ki yan yana gelebilirler. 'Vay efendim siz niye yan yana geliyorsunuz' deme hakkı kimsenin yok. Burada itiraz edilen saygısızlık şudur; kendileri kurdular, niye kurdunuz diyen yok. Ama 'biz yerli ve milliyiz, siz hainsiniz' hakkın ve haddin mi? Böyle bir durum olamaz. İtirazımız buradaki saygısızlığadır."

"BU CIVIKLIK, BU TUTARSIZLIK NASIL YERLİ VE MİLLİ OLUYOR"

Meral Akşener, "Biri birine 'zürriyetsiz' dedi. Öbürü öbürüne 'şerefsiz' dedi. Öbürü öbürüne 'ver Bilal'i al hilali' dedi. Öbürü öbürüne ağzıma alamayacağım çirkinlikler oldu. Bir baktık yerli ve milli ittifakı... İttifak kurabilirsiniz. Bütün bunlardan vazgeçmiş olabilirsiniz. Bu bizi ilgilendirmez. Bu cıvıklık, bu tutarsızlık nasıl oluyor da yerli ve milli oluyor. Onun karşısındaki de 'gayri milli', 'hain' oluyor. İtirazımız bunadır" diye konuştu.

"İKİNCİ TURDA ELBETTEKİ GÖRÜŞMELER OLABİLECEKTİR"

Bir gazetecinin "Hayır bloğunda bir görüşme var mı?" şeklindeki sorusuna Akşener, "Sayın Temel Karamollaoğlu'nun söylediği 'hayır bloku' denilen ki bu tanım doğru da değil. Ama o oturdu. Bu kendine özgü referandum sonucu ortaya çıkan sisteme karşı olanlar, yani parlamenter demokrasiye geri döneceğiz demektir. Bununla ilgili kriterleri belirleyelim diye bizi ziyaret ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi de bizi ve diğer siyasi partileri seçim güvenliği ile ilgili ziyaret etti. Bunlar tamam, bunun adı zaten işbirliğidir. Ama ısrarla söylediğim bir durum var, mümkünse referandumda 'hayır' diyen her siyasi parti, birinci turda aday çıkarmalıdır. Abinin insicamı bozuluyor böyle durumlarda. Seçilmiş rakip denilen tanımın dışındayız. İkinci turda elbette ki görüşmeler olabilecektir. Ona bir itiraz yok zaten" diye yanıt verdi.

DHA

Etiketler: meral akşener
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