Akşener'in A takımı belli oldu

İyi Parti lideri Meral Akşener, başkanlık divanı üyelerini açıkladı. Akşener'in "yol arkadaşlarım" olarak andığı Yusuf Halaçoğlu ile Nuri Okutan'ın listede yer almaması dikkati çekti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı üyelerini belirledi. Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir otelde toplantı yapan Akşener, belirlediği 12 kişilik başkanlık divanı üyelerini açıkladı. MHP KÖKENLİLER AĞIRLIKTA Meral Akşener öncülüğündeki İyi Parti'nin Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. Üyeler arasında MHP kökenli isimler ağırlıkta. BÜYÜK SÜRPRİZLER VAR Söz konusu listeyle birlikte vitrine çıkan isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve partiye katılmak için CHP'den istifa eden Aytun Çıray da yer aldı. Akşener'in "yol arkadaşlarım" olarak andığı Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan'ın listede yer almaması, dikkati çekti. İyi Parti'nin Başkanlık Divanı'nında şu isimler yer alıyor: Ahmet Ersagun Yücel Ayfer Yılmaz Aytun Çıray Dursun Müşavat Dervişoğlu Durmuş Yılmaz Hayrettin Nuhoğlu Koray Aydın Mustafa Erdem Şenol Bal Şule Ünlü Doğan Ümit Özdağ Vedat Taylan Yıldız

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