Akşener’in kuracağı yeni partide hazırlıklar sürüyor: Türkeş’in resmi de asılmayacak

Eski MHP’li vekil Meral Akşener’in liderdiğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yapılmayacağı ve MHP kurucusu Alparslan Türkeş’in resminin de asılmayacağı öğrenildi.

‘Millî merkez’ çizgide, ‘milliyetçi muhafazakâr’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanan yeni partinin ekim ayı içinde kurulması planlanıyor. Partiye katılan eski MHP’li Koray Aydın, 2019’daki seçimlerde Akşener’in cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamıştı. Habertürk’ün haberine göre, ‘siyasî merkeze yerleşmeyi hedefleyen’ partinin tüzük, program, amblem, isim ve işaret çalışmaları devam ediyor. Tasarımcı firma ve ekip; Türk tarihine, Cumhuriyet’e, kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapacak ve aynı zamanda da akılda kalacak, okuma yazma bilmeyenlerin de rahatlıkla oy pusulasında bulup tercihini yapabileceği basitlikte bir amblem üzerinde çalışıyor.

Okunma Sayısı: 371

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.