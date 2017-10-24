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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Akşener'in partisi yarın kuruluyor

24 Ekim 2017, Salı 13:24
Meral Akşener, yeni partisinin tanıtım toplantısını yarın gerçekleştiriyor.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre yeni kurulacak parti geniş tabanlı ve geniş görüş oluşturma temelli olması hedeflendi. Bu bağlamda, Genel Başkanlık için üç dönem kuralı getirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Kurucular Kurulu bugün itibarıyla 211 kişiye ulaştı. İlk Genel Kurul yapılıncaya kadar parti idaresi bu kurul tarafından yapılacağı için önem taşıyor.

Yeni kurulacak partinin ikinci önemli prensibi ise kadın kotası konulması. Parti olağan işlevine ulaştığında kurullarda yüzde 25 dolayında kadın kotası konulacak.

Merkez sağ parti tarihine gönderme: Genel İdare Kurulu

Kurucular Kurulu’nun bugün akşam geç saatlerde bir araya gelerek başvuru dilekçesi için imzaları tamamlaması bekleniyor.

25 Ekim günü de başvuru dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Bunun ardından Meral Akşener ve parti kurucuları katılımcılarla birlikte toplanacak ve parti kamuoyuna ilan edilecek. Akşener, bu toplantıda program ve tüzük hakkında bilgi verecek.

Kurucular Kurulu 25 Ekim günü takip eden uygun zamanda toplanarak partinin 21 kişiden oluşacak ilk Genel İdare Kurulunu seçecek. Genel İdare Kurulu isimlendirmesi, merkez sağ partilerin yönetim organı isimlendirmesinde tercih ettiği isim durumunda.

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  • vicdan

    25.10.2017 03:59:07

    Yolun açık olsun delikanlı hanım... Bu slogan sana az bile. Zulmün karşısında dimdik durdun. Yılmadın, yıkılmadın, korkmadın.

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