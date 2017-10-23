Akşener’in partisi yüzde 10’luk seçim barajını aşıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile yollarını geçen yıl ayıran Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşu için çarşamba günü düğmeye basacağını açıkladı.

Ancak Akşener ve ekibi, büyük oranda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile MHP tabanından oy alacağı öngörülen yeni partinin “engellenebileceği “ kaygısını taşıyarak yola çıkıyor. Öyle ki, yeni partiye İçişleri Bakanlığı tarafından “vize verilmeyebileceği” olasılığına karşı, partinin adı ve logosu da kurulacağı güne kadar sır gibi saklanıyor. Peki engellenmeme olasılığına karşı çantasında “yedek planlarla” yola çıkan Akşener ve arkadaşlarının yol haritasında neler var? İşte siyasi kulislere yansıyanlar: Akşener ve ekibi, partileşme kararı almadan önce kamuoyu nabzını tutmaya dönük yoğun bir çalışma yaptı. BBC’nin haberine göre partileşme kararından önce gerek bağımsız araştırma şirketleri, gerekse Akşener’in bireysel yaptığı anketlerde, Akşener liderliğinde kurulacak bir partinin yüzde 10’luk seçim barajını rahatça aştığı görüldü. Ekip, bu kamuoyu anketlerini sürekli güncelliyor.