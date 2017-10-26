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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Akşener'in sloganına patent itirazı

26 Ekim 2017, Perşembe 10:17
Meral Akşener'in dün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini verdiği İyi Parti'nin sloganı patent engeline takıldı.

Akşener'in sloganına Antalya'nın ardından bir itiraz da Bursa'dan geldi.

2014'te Bursa Nilüfer ilçesi AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin, patentinin kendisine ait olduğunu iddia ederek bu slogana itiraz etti.

Esgin bu sloganın patentinin kendisine ait olduğunu, sloganla ilgili 2014 yılında yaptıkları başvurunun 2015 yılında kabul edildiğini ve siyasi bir slogan olarak bir başka parti ya da kişi tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.

"Daha önce bu sloganı kullanmaya çalışan Türkiye'ye mal olmuş iki ticari firmanın ticari faaliyetlerinde kullanım hakkı ile ilgili itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi" diyen Esgin, "Firmalardan biri de benzer bir sloganı kullandığı için ona da itiraz ettik o itiraz süreci henüz sonuçlanmadı. Fakat şu kesin ki, 2015 yılında patentinin aldığımız 'İyi gelecek' sloganı siyasi bir amaçla, siyasi bir yapı tarafından kesinlikle kullanılamaz. Bununla ilgili itiraz sürecini başlattık. Sloganın telif hakları benim adıma tescilli olduğu için bundan doğan bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" dedi.

ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI TÜREL DE AÇIKLAMA YAPACAK

İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logonun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçim döneminde ve belediye başkanı seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiği logo ve sloganla benzerliği de dikkat çekmişti. Türel, İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logoyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağını kaydetmişti.

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  • halil

    26.10.2017 10:46:48

    akp liler baya tutuşmuş anlaşılan

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