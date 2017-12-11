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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Akşener İYİ Parti'nin oyunu açıkladı

11 Aralık 2017, Pazartesi 11:07
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği yüzde 10 seçim barajının düşürülmesiyle ilgili beklenti içinde olmadıklarını söyleyen İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, “Anketlerde oyumuz yüzde 20’ye yakın çıkıyor. Her şartta oy vereceğini söyleyen yüzde 13’lük bir kesim var” dedi. Akşemer, erken seçim beklediğini de kaydetti.

Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını cevaplayan Akşener'in açıklamaları şöyle:

– Anadolu'yu gezmeye devam ediyorsunuz…

Bu beşinci ilimiz, sırayla İç Anadolu, Batı Anadolu, Karadeniz, Tunceli… Hepsine tek tek gideceğiz. Aynı bu şekilde gezeceğiz. Yani cümbür cemaat gürültüyle değil sakin sakin, insanlarla konuşarak, dinleyerek.

– Bir genç kız “Siz doğu ile batıyı bir tuttunuz” dedi.

Son dönemde siyasetçiler genellikle batıya, orta Anadolu'ya gitti ya da buraya gelirlerse, salonlarda yüksek güvenlikli toplantılar yapılıyor. Gördüğünüz gibi, halkla, esnafla beraber onları dinleyerek yürüyorum.

– Ne anlatıyor insanlar?

Özellikle genç işsizliği, üniversite mezunu çocukların işsizliği Türkiye'nin genel ve en büyük sorunu olmuş. Bir de huzur istiyorlar. Bir Cizreli'nin söylediği gibi ‘Torbamda ekmek, evde çocuklarımla ailemle yemeğimi huzur içinde yemek, yaşamak istiyorum.'

Erken seçim 2018'de

– Herkes erken seçim olacak diyor… Başbakan ‘Erken seçim yok' dese de…

Ben 15 Temmuz 2018 tarihinde seçim bekliyorum. 66 ilde teşkilatımız tamamlandı, hızla diğerlerini de tamamlıyoruz.

– Ankara'da referandumun iptal edilmek istendiği de konuşuluyor…

Onun mümkün olmadığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ister, içinden geçirir ama yapmaz. Pişman olduğuna kesinlikle inanıyorum ama iptal edemez. Erken seçim yapar, 15 Temmuz'da…

Herkese kapımız açık

– Yeni katılımlar olacak mı partiye?

Olabilir tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim, bir sistem kuruyoruz biz partide, yani bir grup kurma hedefiyle yola çıkmadık. Grup kurma hedefiyle yola çıktığınızda o işi kolaya almak anlamını taşıyor, böyle bir çabamız yok. Elbette siyasilere kapımız açık, o başka bir şey. Şayet ben Cumhurbaşkanlığı'na aday olacaksam, 100 bin imzayla geleceğimi de söyledim. Ayrıca milletvekili adayı olmayacağım. Yasal bir engel yok ama vekillik için adaylık istemiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı olmazsa, kendimi meclise atayım diye bir hesabım yok.

– Hodri meydan diyorsunuz yani…

Kazanacağıma inandığım için kendimi garantiye almak gibi bir endişem de yok. Her şey bu masanın üstünde, şeffaf…

– Seçim barajıyla ilgili beklentiniz var mı?

Bir beklentimiz yok. Anketlerde görülüyor, öyle bir ihtiyacımız da yok.

– Anketlerde size 7-8 puanda diyen de var, 20 diyen de…

Ben anketleri ciddiye alan ve imkanları ölçüsünde düzenli anket yaptıran bir siyasetçiyim. An itibarıyla 20'ye yakınız, öyle çıkıyor. İlginç olan şu; 13 puan seviyesinde sabit seçmenimiz oluşmuş, yani her şartta bize oy vereceğini söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi meselesinde ise işler çok daha ilginç… 

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