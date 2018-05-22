Akşener: Medyanın bağımsız olması lâzım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi mitingini 10 saniye yayınlayan bir kişinin işinden atıldığını söyledi.

Akşener, NR1 Türk isimli kanalda katıldığı canlı yayında hem vaatlerini anlattı, hem de TV’lerdeki sansüre değindi. “Medyanın bağımsız olması lazım” diyen Akşener, “Yalnızca görsel basından da bahsetmiyorum. Orda çalışan insanların kendi kafalarında bir sansür olmaması gerekiyor. Medyayı büyük sermayenin eline vermemek gerekiyor. 1994-1999 arasında büyük bir karartma yaşamıştık, şimdide yaşıyoruz. Sermaye sahipleri korkuyorlar, ismini vermeyeceğim bir kanalda bizim mitingimiz 10 saniye gösterildi. Mitingi 10 saniye gösteren kişiler işten atıldı. Ayıptır. Söz veriyorum kendime havuz medyası yapmayacağım. Olduğu gibi bırakacağım, okyanus medyası olacak medya” ifadelerini kullandı. AKP iktidarı zamanında yapılan köprülere de değinen Akşener şunları söyledi; “Köprülerden o kadar çok araç geçmesi garanti edildi ki, o kadar araç geçmeyeceği malûm. Köprüden geçmeyen Ardahanlıdan Edirneliden köprü parası alınıyor. Bu köprüler devlet tarafından yapılmalıydı. Köprü 4 liradan 8 liraya çıkarıldı, diğerleri kat kat daha fazla, böyle bir sistemle trafik çözemezsiniz. Bu sorunları çözmek için ‘İstanbul Bakanlığı’ kurmayı düşünüyorum.”