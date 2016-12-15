Akşener, Özdağ ve Sağır'ın MHP'ye açtıkları davada yeni gelişme

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, eski MHP Milletvekili Meral Akşener ve partinin eski Trabzon Vakfıkebir İlçe Teşkilatı üyesi Ali Sağır'ın MHP'den ihraçlarının iptali için açtıkları dava Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi.

Özdağ, Akşener ve Sağır'ın MHP aleyhine açtıkları davanın karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Akşener'in avukatı Feridun Bahşi, "MHP'nin 19 Haziran'da 6. Olağan Kongresini yaptığını ve bu kongrede parti tüzüğünün değiştiğini" belirterek, "2009 parti tüzüğü, bu kongrede hükümsüz kalmıştır. 2016 tüzüğü aynı gün oylamayla kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. 5 gün yürürlükte kalan tüzük, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince durdurulmuştur. 2016 tüzüğünün tedbiren durdurulması, 2009 tüzüğüne yeniden yürürlük kazandırmaz. Bu nedenle 2009 tüzüğüne göre yapılan işlemler hükümsüzdür." görüşünü savundu. MHP'nin avukatı Muhammet Kürşat Üçüncü ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Duruşmada beyanların alınmasının ardından Hakim Fatih Akkuzu; Akşener, Özdağ ve Sağır'ın açtıkları davanın ayrı ayrı reddine karar verildiğini açıkladı. Duruşma tutanağında kararın, "Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca kesin olduğu" kaydedildi. AA

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