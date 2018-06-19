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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Akşener: Sarayın finoluğunu yapanları uyarıyorum, bu devran dönecek

19 Haziran 2018, Salı 17:36
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aksaray’da bir polis müdürünün çevresindeki bürokratlara partisi için “HDP ile yan yana gelecekler" ifadesini kullandığını söylerken “Bu hadsiz müdürü hiç unutmayacağım. Erdoğan’a güvenenleri, sarayın finoluğunu yapanları uyarıyorum: Bu devran dönecek” dedi.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Akşener mitinglerine devam ediyor. Dün Aksaray'da olan Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Seçime gidiyoruz bir hafta kaldı. Önümüzdeki pazar günü bir karar vereceksiniz. Son zamanlarda özellikle benim programlarıma yönelik devlet bürokrasisinden son derece çirkin hadiselerle karşılaşıyorum. Aksaray Valisi’ni uyarıyorum. Bir polis müdürü Meral Akşener’i HDP ile yan yana koyamaz. Böyle bir terbiyesizliğe izin veremem. Ben bu ülkenin eski İçişleri Bakanıyım. Bu hadsiz müdürü hiç unutmayacağım."

 

'BU FARE YÜREKLİ ADAMI HİÇ UNUTMAYACAĞIM'

Bu bayrağın içinde, bu kırmızının içinde benim şehit amcamın kanı var. Dün hendekler kazılırken o polis müdürü kalkıp da bugün iktidarda bulunanlara diyebilmiş mi ki ‘bu hendekler nasıl kazıldı, bunu yapmayın, bu talimat kanunsuz’ demiş mi? Kafasını çevirmiştir. O hendekler açılırken, Sayın Erdoğan ‘buna ben talimat verdim, valiler kafayı çevirecek, PKK’ya herhangi bir operasyon yapmayacaklar’ diye televizyondan söylemedi mi? Sonra bir şey oldu, hendekler kapatıldı 726 ana kuzusu, aslan yürekli, şehit oldu. Bu fare yürekli adamı hiç unutmayacağım. Barzani’nin bir yıl evvel Ankara’da bayrağını asanlar milli, Meral Akşener gayrı milli öyle mi? Hadi oradan edepsiz, hadi oradan hadsiz.

'MAVİ MARMARA'DA OLDUĞU GİBİ HERKESİ DIMDIZLAK ORTADA BIRAKIR'

Bugünler de döner, bu devran dönecek. Sonra Erdoğan’a güvenenleri de uyarıyorum. Sarayın finoluğunu yapanları uyarıyorum. Erdoğan Mavi Marmara’da olduğu gibi, bu hadsiz ve terbiyesiz müdüre hesap vakti geldiğinde, Mavi Marmara’ya gidenlere dediği gibi ‘bana mı sordunuz’ der ve hepsini dımdızlak ortada bırakır.

'VALLAHİ DE BİLLAHİ DE HESAP SORACAĞIM'

 

Devletin bürokratı devletin bürokratı olmalıdır. Sarayın halayığı olacaklarsa vallahi de, billahi de hesap soracağım. Bir zamanlar vardı, onları tarih şerefsiz olarak yazıyor ama direnenleri kahraman olarak yazıyor. Biz bunları biliriz.

'ADIVAR, İŞGAL ALTINDA MİTİNG YAPTI'

İstanbul’da dün Sultanahmet meydanında Halk Arenası programına katılacaktım. Bütün izinleri alınmış programı Fatih İlçe Seçim Kurulu programı son dakika iptal etti. Halide Edip Adıvar, Sultanahmet mitingini İngiliz ve Fransız işgali altında yaptı. Yerli ve milli olduğunu iddia eden hükümetimiz talimat verdi ve devlet bürokrasisi programı iptal ettiler."

Sputnik Türkiye

Etiketler: Meral Akşener, Aksaray, polis, miting, seçim
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  • celal

    19.6.2018 19:00:33

    Meral hanım takdir ediyorum ve de detekliyorum seni.

Risale-i Nur Külliyatı

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