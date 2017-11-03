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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Akşener: Süleyman Demirel gibi olacağım

03 Kasım 2017, Cuma 10:05
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Ahlat'a gerçekleştirdiği ziyaretindeki tavırlarını Süleyman Demirel'e benzetti. Akşener'e "Demirel'i andırıyorsunuz" yorumunu yönelttiğini söyleyen Sarıkaya, "Onun gibi yapacağım” cevabını aldığını ifade etti.

Sarıkaya, Akşener'in, "Yerel seçimde başka partiyle ittifak yapacakmısınız?" sorusunu, "Hiçbir şeye kapalı değiliz şu anda, ittifak dahil...” diyerek yanıtladığını belirtti.

Muharrem Sarıkaya'nın "Akşener: İttifaka açığız" başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısından ilgili kısımlar şöyle:

Ahlat

Bir anda, yıllar öncesinde bıraktığım siyasal davranışı anımsadım.

Tokalaştığı kişinin kolunu aniden kendine çekip “Nasılsın, iyi misin bakalım?” diyerek tüm aile fertlerinin adlarını sıralayıp hatırını sorarak karşısındakini abandone eden siyasal el enseden söz ediyorum.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i dün propaganda çalışmalarının başlangıcını yaptığı Ahlat’ta izlerken, gözümün önünde bu hareketin en önemli uygulayıcısı merhum Süleyman Demirel canlandı.

Belki bunda Akşener’e yol boyunca dizilmiş seçmenin Demirel’i andıran tarzda seslenişinin etkisi de vardı.

Demirel de bir yerleşime girdiğinde çevredekiler “Hoş geldin Baba...”diye bağırırdı; baktım seçmen Akşener’e de “Hoş geldin Meral Abla...”diye sesleniyor.

Ancak bunu yaparken, siyasal düşüncesinin farkını göstermek için bazıları bozkurt, bazıları da rabia işareti yapıyor.

(..)

Erken seçim

Konuşması sonrası yanına gittim, “Demirel’i andırıyorsunuz” dedim; kahkaha attı, “Onun gibi yapacağım” dedi.

Her hafta ülkenin çaprazında bulunan bir vilayete gideceğini belirtip ekledi:

“Demirel, Özal’ın elinden iktidarını nasıl aldıysa ben de aynısını yapacağım. Benim gezişim, her vilayete gidişim milleti, onlar da Ankara’dakileri ayağa kaldıracak; çok değil, yakın zamanda seçim kaçınılmaz hale gelecek. Koltukları eskiyordu, tabanları da eskiyecek. Rekabet arttıkça benim sayemde diğer partilerin seçmeni de kıymete binecek...”

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  • demokrat

    3.11.2017 14:12:51

    Sen benze sende yetmez Meral hanım, senin etrafındakiler Demirel'in etrafındakilere benzemeli öncelikle....

  • Toygar

    3.11.2017 11:16:35

    Sanmıyorum ay gızım! Benzeyemeyecek gibi duruyorsun şimdilerde! Belki eskiden olurdu ama, etrafındakilere bir baktım da, zor bu benzeme işi!

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