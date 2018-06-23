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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Akşener: Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da 'Padişahım çok yaşa' sistemine karar verilecek

23 Haziran 2018, Cumartesi 09:50
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Seçildiğimde ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltip Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarında mutlu olmaları için memleketlerine göndermek olacaktır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Seçildiğimde ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltip Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarında mutlu olmaları için memleketlerine göndermek olacaktır." dedi.

Akşener, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

İYİ Parti'nin kurulmasının siyasetteki öneminden bahseden Akşener, "Ben sizin adayınız olarak 250 bin imzayla aday olmakta diretmeseydim, bugün bu meydanlarda bu çalışmalar ve seçmenin geleceğine ilişkin projeler konuşulur muydu? Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç oy alacağının dışında herhangi bir yorum duyacak mıydınız televizyonlarda? Duyamayacaktık. İYİ Parti'yi millet kurdu. İYİ Parti Meral Akşener'i de millet imzalarıyla aday yaptı. Allah bin kere razı olsun. İyi ki sizi dinlemişim, iyi ki size güvenmişim." diye konuştu.

Akşener, propaganda sürecinde siyasilerin kullandığı dili eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir seçim yapılıyor. Seçmene yönelik fikirlerin ve projelerin yarışması gereken seçimde küfürlerin havada uçuştuğu, her türlü hakaretin edildiği, iktidar tarafından ağır bir asabiyetle muhalefette duran her şahsa ve partiye hakaret ve iftira edildiği bir seçim atmosferini yaratmaya çalışan bir iktidar var."

Büyükçekmece mitingi

Akşener, günün son ilçe mitingi için Büyükçekmece sahiline geldi.

Buradaki konuşmasında kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Akşener, iyileştirilmiş bir parlamenter sistemi getireceklerini söyledi.

Akşener, eğitim sisteminde iyileştirmeler yapacaklarını yineleyerek, "Türkiye'nin kaynaklarının çarçur edildiği bir gerçektir. Doğru tespit ve teşhislerle doğru çözümlerin üretildiği bir anlayışın oylandığı ve karar verildiği bir seçimdir bu. Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da tek kişinin iki dudağı arasına her şeyin sıkıştırıldığı, her gücün onun eline verildiği ve 'Padişahım çok yaşa.' demek zorunda kaldığımız bir sistem arasında karar vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik kalkınma için her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacaklarını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Türkiye çiftçisini, tarımını ve sanayisini ayağa kaldırmak zorundadır. 'Kaynak nerede?' diyorlar. Kaynak çok. Gitti, Suriye'nin iç işlerine karıştı. 4 milyon Suriyeli ülkemizde mülteci. 150 milyar Türk lirası para harcandı. Yaşlılar için söylüyorum 150 katrilyon para harcanmış. Kaç tane fabrika, yol, köprü, tüp geçit demek? Hem de bedava geçilecek. Seçildiğimde ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltip Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarında mutlu olmaları için memleketlerine göndermek olacaktır."

Akşener, ilçe mitinglerinin yayımlanması için 10 ilçede izin alarak dev ekranlar kurdurduklarını belirterek, Arnavutköy'de kendilerini engellemeye çalıştıklarını savundu. 

 

AA

Etiketler: Meral Akşener, cumhurbaşkanı, İstanbul, miting, seçim
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