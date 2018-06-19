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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Akşener: 'Yönetim değişirse Türkiye ayağa kalkacak'

19 Haziran 2018, Salı 22:57
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin İzmit'teki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin "baskın seçim" olduğunu savundu.

Kurduğu ekibin, iktidarın 16 yılda ne yaptığını tek tek incelediğini belirten Akşener, hükümetin politikalarını eleştirerek, Kocaeli'nin sanayi şehri olmasına rağmen genç işsizliğinin en büyük sorunu olduğunu kaydetti.

Akşener, Türkiye'nin röntgenini çektiklerini ve yeterli kaynağı olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin potansiyeli var. Türkiye'de yönetim değişikliği olduğu andan itibaren Türkiye gerçekten ayağa kalkar ve yürür." ifadelerini kullandı.

"Biz bu genç işsizliğini çözeceğiz"

"Önce israfın önü kesilecek sonra yatırım yapılacak. Sonra yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçilecek." diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Bizim çılgın projemiz yok çünkü bizim çılgın proje yapmaya ihtiyacımız yok. Biz, insanımızın eğitimde önünü açtığımızda, yatırım yapıp gençlerimizin çalışmasını sağladığımızda, esnafımızın hayatını kolaylaştırdığımızda, emeklimizi kafası dik gezer hale getirdiğimizde, bu ülkedeki en çılgın proje esasında bu oluyor. Biz bu genç işsizliğini çözeceğiz. Bir devlet gencine iş vermek zorundadır. Buna inanıyoruz. İş veremediği sürede de 'Bu gençlerimize 500 liralık aylık vatandaşlık maaşı bağlayacağız.' dedik ve 'Yüzde 11 olan işsizliği 5 yılda 5,6'ya düşüreceğiz.' dedik. 'Her yıl 50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağız.' dedik."

Akşener, tarımın durumunun vahim olduğunu söyleyerek, "Türkiye şu anda yurt dışından tam 9 milyar dolar tarım ürünü ithal ediyor. Bu ne demek? 1 milyon insan tarımdan kopuk, işsiz hale gelmiş demek. Türkiye soğandan sarımsağa, mercimekten baklaya, bakladan buğdaya, aklınıza ne gelirse ithal eden bir ülke olmuş durumda. Kendine yetemeyen ve tarım ürünlerini ithal eden bir ülkenin müstemleke olması kaçınılmazdır. Onun için üreteceğiz. Sanayide üreteceğiz, tarımda üreteceğiz." dedi.

 

AA

Etiketler: Meral Akşener, İYİ Parti, Kocaeli, aday, seçim, Cumhurbaşkanı
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