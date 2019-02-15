Alaçam DP adayı Atalay Yılmaz iddialı

31 Mart 2019 Yerel Seçim Startı verildiği günden itibaren görev bilinci ile hareket eden, halkın desteği ve teveccühü ile ortaya çıkan Atalay Yılmaz Alaçam Demokrat Parti belediye başkan adaylığını açıkladı.

Daha iyi ve güzel bir Alaçam için yola çıktıklarını söyleyen Yılmaz, milletimizin gerekli desteği vereceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Halkın teveccühü her geçen gün artıyor. Belediye meclis üyeliğinde her kesimden göz dolduran insanlar mevcut. En kısa sürede seçim otobüs ve minibüslerimizle sahaya çıkacağız. Seçim koordinasyon merkezimizi tuttuk. Bütün siyasi partilerden gelen desteği boşa çıkarmayacağız ve bu seçimi mutlaka kazanacağız’’dedi. Alaçam - Serkan Dağlı

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