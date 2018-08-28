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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Albayrak: AB ile hiç olmadığımız kadar yakınız

28 Ağustos 2018, Salı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Paris’te Fransız mevkidaşı ile görüşen Albayrak, avro ile ticaret konusunun da önem kazandığına dikkat çekti. Albayrak, ABD’nin siyasî motivasyonlarla attığı adımların kendini itibarsızlaştırdığını vurguladı. Fransız mevkidaşı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Albayrak, ABD’nin yaptırım kararlarının bölgesel istikrara vereceği zararla terörün, mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere katkı sağlayacağını söyledi. “Bugün burada iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık” diyen Albayrak, “Fransa bu sağlıksız yaklaşıma karşı önemli bir duruş ortaya koydu. İlk günden beri bölgesel ve küresel ekonomiyi veya Türkiye ekonomisini hedef alan bu adımlar karşısında tarihsel dostluğumuza yakışır bir duruş sergiledi” şeklinde konuştu. TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, “Bir ülkenin tek başına sadece kendi çıkarları doğrultusunda tek taraflı aldığı kararlara karşı birlikte hareket etmenin tüm dünya ülkelerinin çıkarına olduğu açıktır” diyen Albayrak, “Özellikle Türkiye ve Avrupa ülkeleri bugün hiçbir zaman olamadığı kadar birbirlerine entegre ve etkileşim içerisinde” şeklinde konuştu.

 

Fransa’dan “yapısal reform” çağrısı

Paris’te Maliye Bakanı Albayrak’ı ağırlayan Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Türkiye ile iş yapacak Fransız şirketlerini ve yatırımcılarını destekleyeceklerini belirterek, Ankara’ya yapısal reform çağrısında bulundu. Fransız bakan Le Maire, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’de isktirarın Türkiye, Fransa ve Avrupa açısından önemine dikkat çekti, mevcut durumun en çok “Türk şirketleri ve Türk halkını olumsuz etkilediğini” söyledi. Le Maire, görüşme sırasında Albayrak’ın “Türkiye’de kalıcı büyüme ve uzun vadeli kalkınma için yapısal reformlar gerçekleştirileceği konusundaki iradelerini bir kez daha dile getirdiğini” de belirtti. Fransa’nın bu alana “mutlak öncelik” verilmesini savunduğunu dile getirdi.

Etiketler: türkiye, avrupa birliği, albayrak
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