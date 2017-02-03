Albayrak: Akkuyu'yu 2023'te hizmete almayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer rüyasının ilk somut sonucu olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa çalışmalarını yerinde incelediklerini aktardı.

Akkuyu NGS'nin nükleer transferi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesini ileri taşımayacak, Türkiye, nükleer tıptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarıma, çok geniş yelpazede barışçıl nükleer ürün geliştirme kapasitesine de erişecek. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz."

Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için, "İlk inşaat sürecine 2017'de başlamayı hedefliyoruz. Çünkü 2023'te Cumhuriyetin 100'üncü yılında ilk reaktörü devreye alma hedefimiz var" dedi.