Albayrak: Ekonomimizi enflasyondan kurtaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayıyla birlikte enflasyonun düşüşe geçeceğini belirterek, “Enflasyon ve faiz denen 2 prangadan ekonomimizi kurtardığımızı göreceğiz” dedi.
Enflasyon nasıl düşer?
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Ekonomide yeni tehlike
Albayrak, enflasyon, kur ve faiz açısından kötü dönemin geride kaldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, stanbul’da yeni havalimanında düzenlenen ‘Hedef 2023 Büyük Türkiye’ zirvesinin açılış konuşmasını yaptı. Ay sonu itibarıyla yeni havalimanı projesinin ilk fazının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını söyleyen Albayrak, projenin 2023 Türkiye’sinin en net habercilerinden biri olacağını belirtti.
Destekler seferberliğe dönüştü
Enflasyonla mücadele programına destek veren herkese teşekkür eden Albayrak, “Enflasyonla mücadele için yaptığımız çağrılar sonucunda başlatılan destekler seferberliğe dönüştü. Enflasyonla mücadelede önce ekim, ardından kasım ve aralıkta aşağı yönlü seyir sürecek. Bu sürecin sonunda enflasyon ve faizden ekonomimizi adım adım kurtardığımızı göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
AA