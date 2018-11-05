Albayrak: Eylül’deki dalgalanma yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili, “Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylüldeki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı” ifadesini kullandı.

Albayrak, kasım ve aralık ayında fiyatlamanın normalleşeceğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık olarak yüzde 25.24 gelerek 15 yılın zirvesine yerleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık olarak yüzde 45.01 gerçekleşti. Böylece üretici fiyatları son aylarda sürdürdüğü yüksek seyre devam etti. A Haber’de enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bütçe disiplininden taviz vermemeye gayret gösterdiklerini belirterek, normalleşme ve dengelenme sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kasım ve araık ayında fiyatlama davranışlarının normalleşeceğini ifad eeden Albayrak, “Mobilya sektörü ciddi bir şekilde olumlu seyrederken, sunta sektöründe fiyatlar doğru değil. Alt sektörelere kadar oyun markajına devam ediyoruz” dedi.

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